ВКС России: Воздушную часть парада впервые откроют вертолеты Ми-26

В подмосковном Алабино в понедельник прошла тренировка авиационной части военного парада, который будет показан на Красной площади 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба Воздушно-космических сил (ВКС) России. В репетиции приняли участие более 70 самолетов и вертолетов.

Отмечается, что откроют воздушную часть парада в этом году впервые 3 тяжелых транспортных вертолета Ми-26. Это мощные вертолеты-гиганты, предназначенные для транспортировки военных грузов и боевой техники. Кроме того, эти вертолеты могут транспортировать и авиацию. Недавно в Санкт-Петербурге экипаж Ми-26 транспортировал на внешней подвеске (укрепленный трос) истребитель Су-27. Видео процесса перевозки было опубликовано пресс-службой Западного военного округа.

Вслед за тройкой транспортников Ми-26 пролетят экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8, затем ударные винтокрылые машины Ми-35 и Ка-52 "Аллигатор". Закроет вертолетную часть парада пилотажная группа "Беркуты" на Ми-28Н "Ночной охотник".

"В составе парадного строя авиации будут также задействованы стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78, самолеты военно-транспортной авиации Ил-76, истребители Су-35С, бомбардировщики Су-34, Су-24М и другие типы авиационной техники", - рассказали в пресс-службе ВКС России. Завершат авиационную часть Парада Победы экипажи самолетов МиГ-31К и Су-57, а также три группы самолетов - "тактическое крыло" Липецкого авиацентра. Элемент "кубинский бриллиант" покажет пилотажная группа "Русские Витязи" на Су-30СМ, а "Стрижи" на МиГ-29 и шесть штурмовиков Су-25 окрасят небо в цвета российского флага.

Поясняется, что все полеты выполняются на высотах от 180 до 550 метров, на скорости от 200 до 550 км в час.