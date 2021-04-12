Во вторник на Москве-реке открывается навигация

Более чем на неделю раньше срока открывается сезон летней пассажирской навигации на Москве-реке. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ "Канал имени Москвы".

Как сообщает пресс-служба, в связи с благоприятной гидрометеорологической обстановкой с учетом обращения Московской ассоциации судовладельцев пассажирского флота по согласованию с Росморречфлотом 13 апреля открывается навигация. "Напомним, что ранее был установлен срок открытия навигации - 24 апреля, - сообщили в пресс-службе.

Первый участок по которому поедут речные суда - от моста Багратион до Южного речного вокзала. О начале навигации от Южного речного вокзала до Бесединского моста пока не сообщается. Стоимость билетов на теплоходы от 249 рублей.