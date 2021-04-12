Воронежская область стала второй в ЦФО по объему господдержки аграриев

Новости

Момент убийства вора в законе Альберта Рыжего в Москве попал на видео 18:42
Рядом с "Невской мануфактурой" загорелось здание хостела 18:41
Путин подписал указ о новом порядке назначения директора ФСО 18:40
В Петербурге получено разрешение на строительство арены на месте СКК 18:15
Смертность из-за коронавируса в мире растет четвертую неделю подряд 18:09
Космонавт Роман Романенко в прямом эфире поздравил россиян с Днем космонавтики 17:55
Полковник Макгрегор: США не готовы к войне с Россией 17:38
Москалькова представит в Госдуме доклад за прошлый год 17:36
Microsoft объявила о покупке Nuance за 20 млрд долларов 17:06
Меркель в последний раз выступила в качестве канцлера на выставке в Ганновере 17:03
В СК рассказали об убийстве мужчины в московском фитнес-клубе 17:03
Кузнецова попросила реабилитировать детей, вывезенных из Сирии и Ирака 17:02
На горящей фабрике "Невская мануфактура" произошло обрушение кровли 17:00
Прокуратура Парижа начала расследование стрельбы возле больницы 16:57
Во вторник на Москве-реке открывается навигация 16:51
В Бразилии появится статуя Христа выше, чем в Рио 16:49
Матвиенко указала на связь между подвигом Гагарина и вакциной от COVID-19 16:46
СК возбудил уголовное дело по факту пожара на "Невской мануфактуре" 16:45
В Иране назвали взрыв причиной аварии на ядерном объекте в Натанзе 16:41
В Москве снизился уровень шума 16:32
Генсек ХДС: Партия поддержала Лашета в качестве кандидата в канцлеры ФРГ 16:30
В отношении экс-премьера Великобритании Кэмерона начата проверка 16:27
В РФС подтвердили приглашение Гилерме на заседание КДК 16:25
Площадь пожара на "Невской мануфактуре" достигла 10 тысяч кв. метров 16:10
В Екатеринбурге в больничной еде нашли мышиный хвост 15:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Каким обещаниям застройщиков можно доверять
Каким обещаниям застройщиков можно доверять
13 апреля - онлайн-трансляция пресс-конференции, посвященной Турниру претендентов ФИДЕ
13 апреля - онлайн-трансляция пресс-конференции, посвященной Турниру претендентов ФИДЕ
"Поехали" вместе: как это было. Хроника дня 12 апреля 1961 года в событиях и лицах
"Поехали" вместе: как это было. Хроника дня 12 апреля 1961 года в событиях и лицах
12.04.2021 18:08

Воронежская область стала второй в ЦФО по объему господдержки аграриев

На развитие АПК в регионе направили свыше семи миллиардов рублей. По итогам года Воронежская область уже традиционно вошла в пятерку лидеров по производству сельхозпродукции среди субъектов РФ и нарастила агроэкспорт.
Фото: Воронежская областная дума Фото: Воронежская областная дума
Фото: Воронежская областная дума

Результаты работы отрасли обсудили в рамках "часа исполнительной власти" в Воронежской областной думе.

В 2020-м по объему государственной поддержки АПК Воронежская область заняла второе место в Центральном округе. Теми или иными мерами воспользовалось 1395 получателей - КФХ, ЛПХ, сельхозпредприятия, компании пищевой и перерабатывающей промышленности. На эти цели из бюджетов всех уровней было направлено более семи миллиардов рублей. Активно реализуется в регионе проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации".

Фото: Воронежская областная дума
В Воронежской области благоустроят зоны отдыха по эскизам жителей

В 2021 году механизм государственной поддержки в целом остается прежним. Сохранены как федеральные, так и областные меры по основным направлениям. Во многом это стало возможным благодаря согласованным действиям законодательной и исполнительной власти.

В рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий" удалось привлечь федеральное финансирование - свыше миллиарда рублей - и построить водопроводные, канализационные и газораспределительные сети, дороги, ДК и стадион.

- Объем финансирования программы из всех бюджетов превысил 1,576 миллиарда рублей. Кроме строительства инфраструктурных и социальных объектов было реализовано 54 проекта по благоустройству сельских территорий в 13 районах. Улучшили жилищные условия 108 сельских семей, - добавил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.

На долю воронежских аграриев ежегодно приходится около четырех процентов общероссийского объема сельхозпродукции. В 2020 году валовый объем производства составил 214 миллиарда рублей.

Фото: Воронежская областная дума
В Воронежской области молодым семьям помогут с жильем

По сбору зерна достигнут рекордный показатель за всю историю полеводства региона - свыше шести миллионов тонн. По производству зерновых и зернобобовых Воронежская область вошла в тройку лидеров в России и заняла первое место в ЦФО.

По производству молока (свыше миллиона тонн) регион занял первое место в округе и третье в стране.

Экспорта сельхозпродукции из Воронежской области вырос по всем направлениям. Лидером стала масложировая отрасль, ее доля в объеме отгрузок за рубеж выросла в 2,5 раза.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж Воронежская областная дума

Главное сегодня

Статья председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева в "РГ". Главное
На горящей фабрике "Невская мануфактура" произошло обрушение кровли
Россия примет участие в весенней сессии ПАСЕ дистанционно
Песков прокомментировал сообщения о выходных между майскими праздниками
Прививка от коронавируса войдет в перечень профилактических