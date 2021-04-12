Воронежская область стала второй в ЦФО по объему господдержки аграриев

На развитие АПК в регионе направили свыше семи миллиардов рублей. По итогам года Воронежская область уже традиционно вошла в пятерку лидеров по производству сельхозпродукции среди субъектов РФ и нарастила агроэкспорт.

Результаты работы отрасли обсудили в рамках "часа исполнительной власти" в Воронежской областной думе.

В 2020-м по объему государственной поддержки АПК Воронежская область заняла второе место в Центральном округе. Теми или иными мерами воспользовалось 1395 получателей - КФХ, ЛПХ, сельхозпредприятия, компании пищевой и перерабатывающей промышленности. На эти цели из бюджетов всех уровней было направлено более семи миллиардов рублей. Активно реализуется в регионе проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации".

В 2021 году механизм государственной поддержки в целом остается прежним. Сохранены как федеральные, так и областные меры по основным направлениям. Во многом это стало возможным благодаря согласованным действиям законодательной и исполнительной власти.

В рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий" удалось привлечь федеральное финансирование - свыше миллиарда рублей - и построить водопроводные, канализационные и газораспределительные сети, дороги, ДК и стадион.

- Объем финансирования программы из всех бюджетов превысил 1,576 миллиарда рублей. Кроме строительства инфраструктурных и социальных объектов было реализовано 54 проекта по благоустройству сельских территорий в 13 районах. Улучшили жилищные условия 108 сельских семей, - добавил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.

На долю воронежских аграриев ежегодно приходится около четырех процентов общероссийского объема сельхозпродукции. В 2020 году валовый объем производства составил 214 миллиарда рублей.

По сбору зерна достигнут рекордный показатель за всю историю полеводства региона - свыше шести миллионов тонн. По производству зерновых и зернобобовых Воронежская область вошла в тройку лидеров в России и заняла первое место в ЦФО.

По производству молока (свыше миллиона тонн) регион занял первое место в округе и третье в стране.

Экспорта сельхозпродукции из Воронежской области вырос по всем направлениям. Лидером стала масложировая отрасль, ее доля в объеме отгрузок за рубеж выросла в 2,5 раза.