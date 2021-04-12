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12.04.2021 04:58
Рубрика: Происшествия

На Камчатке подросток упал с лошади и попал под машину

Текст: Анна Бондаренко

Прокуратура города Вилючинска проводит проверку по факту ДТП, в котором пострадал 15-летний подросток, сообщает прокуратура Камчатского края.

На Кубани подросток получил травму в ДТП на санях

По предварительным данным, рано утром в субботу несколько подростков катались на лошадях. Один из них упал на проезжую часть. В это время по дороге двигалась машина, ее водитель не заметил подростка и наехал на него. Сейчас пострадавший находится в больнице.

Прокуратуре предстоит проверить исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, нормативов уличного освещения, а также же дать оценку тому, как выполняли свои обязанности родители.

"При наличии оснований будут приняты меры реагирования", - говорится в сообщении.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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