На Камчатке подросток упал с лошади и попал под машину

Прокуратура города Вилючинска проводит проверку по факту ДТП, в котором пострадал 15-летний подросток, сообщает прокуратура Камчатского края.

По предварительным данным, рано утром в субботу несколько подростков катались на лошадях. Один из них упал на проезжую часть. В это время по дороге двигалась машина, ее водитель не заметил подростка и наехал на него. Сейчас пострадавший находится в больнице.

Прокуратуре предстоит проверить исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, нормативов уличного освещения, а также же дать оценку тому, как выполняли свои обязанности родители.

"При наличии оснований будут приняты меры реагирования", - говорится в сообщении.