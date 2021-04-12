На Камчатке произошло трехбалльное землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировано в ночь на 12 апреля в 107 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского.

Эпицентр сейсмособытия находился в акватории Авачинского залива, в точке с координатами 52.1 северной широты, 158.7 восточной долготы, на глубине 58 километров.

"В Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах подземные толчки ощущались силой до трех баллов", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Волнения среди местного населения нет. В диспетчерские службы жители не обращались. По предварительной информации, землетрясение не принесло жертв и разрушений. Пожарные и спасатели обследуют здания, чтобы убедиться в отсутствии повреждений. Тревогу цунами не объявляли.