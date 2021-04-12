На закрытие горнолыжного сезона на Сахалине пришли Бэтмен и Белоснежка

Горнолыжный сезон на Сахалине закрыли "Жарким снежным карнавалом 2021". Костюмированный праздник традиционно прошел в Южно-Сахалинске на СТК "Горный воздух".

В программе были спуски со склонов, викторины, танцы. Кроме того, для всех гостей устроили соревнование, но состязаться пришлось не в умении покорять снежные вершины, а в креативности. Среди участников, пришедших в костюмах, выбирали самые яркие образы.

"Организаторы не стали определять тематику карнавала и не ограничивали любителей горных лыж и сноуборда в фантазии для создания образа. Есть только одно условие - на участнике должен быть минимум одежды", - сообщается на сайте министерства спорта Сахалинской области.

Призы за лучшие костюмы забрали Белоснежка, Ядовитый плющ и Избушка на курьих ножках. Последний выбрал для себя сахалинец Владислав Ревтов. Два года назад он вместе со своей женой уже становился победителем на снежном карнавале. Тогда они катались в образах Тора и Капитана Америки.

"В интернете нас очень сильно обругали. Писали: "А как же русские герои? Илья Муромец, например, или Колобок". Я решил, что надо попробовать что-то русское", - объяснил Владислав появление на трассе избушки.

Приз зрительских симпатий достался маленькому Бэтмену Айхану Софронову. Мальчик пришел на праздник с родителями и братом. Старшие члены семьи нарядились Джокером и Ядовитым плющом, а сыновья - Бэтменом и Робином. Таким образом, семья унесла домой сразу две награды.

"Мы впервые участвуем в закрытии сезона, так как только недавно переехали на Сахалин из Якутии. Это наш первый сезон здесь, и мы уже старшего сына поставили на лыжи, ему пять лет, и он уверено катается. Младшему три года и пока у него было только два занятия с инструктором", - рассказали Софроновы.