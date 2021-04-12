Новости

В Хабаровском крае возбудили дело о падении подростка в шахту лифта 07:07
В Чехии отменен действовавший 188 дней режим ЧС 07:02
Врач предупредила, без какого продукта женщина стареет не по возрасту 06:27
NYT: Авария на ядерном объекте Ирана произошла из-за взрыва 06:21
Пассажиры вернувшегося в Сочи рейса вылетели в Петербург 06:12
На закрытие горнолыжного сезона на Сахалине пришли Бэтмен и Белоснежка 06:05
В Гидрометцентре назвали регионы с "невероятной весной" 05:54
В Роспотребндзоре рассказали о вакцинации россиян от клещевого энцефалита 05:51
Иранский чиновник пострадал при посещении ядерного объекта в Натанзе 05:29
В финале ЧР сыграют баскетболистки УГМК и курского "Динамо" 05:20
Космонавты с МКС поздравили всех с 60-летием полета человека в космос 04:37
На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 4,5 километра 04:32
На Камчатке произошло трехбалльное землетрясение 04:18
Британцам снова разрешили ходить в парикмахерские и пабы 04:11
Рогозин: Россия стоит на пороге важных изменений в космической отрасли 04:09
Горелов рассказал о применении российских вакцин от COVID-19 в педиатрии 03:44
Четыре человека пострадали при стрельбе в Сиэтле 03:28
СМИ анонсировали покупку Microsoft разработчика технологий ИИ 02:47
В МИД РФ призвали к переговорам о запрете вооружений в космосе 02:27
Немецкая партия высказалась за выход Германии из ЕС 01:56
Принц Гарри вернулся в Великобританию для участия в церемонии прощания 01:26
Лавров оценил сроки возобновления авиасообщения с курортами Египта 00:41
Президент Чехии будет участвовать в мероприятиях в инвалидном кресле 11.04.2021
Два лидера партий ХДС и ХСС готовы стать преемниками Меркель 11.04.2021
В Сочи благополучно приземлился самолет с разгерметизацией кабины 11.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Каким обещаниям застройщиков можно доверять
Каким обещаниям застройщиков можно доверять
Как понять, есть ли у вашего ребенка аутизм: шесть подсказок родителям
Как понять, есть ли у вашего ребенка аутизм: шесть подсказок родителям
Что было за день до старта Юрия Гагарина: 11 апреля 1961 года, вторник
Что было за день до старта Юрия Гагарина: 11 апреля 1961 года, вторник
12.04.2021 06:05
Рубрика: Спорт

На закрытие горнолыжного сезона на Сахалине пришли Бэтмен и Белоснежка

Текст: Дина Непомнящая
Фото: Министерство спорта Сахалинской области Фото: Министерство спорта Сахалинской области
Фото: Министерство спорта Сахалинской области

Горнолыжный сезон на Сахалине закрыли "Жарким снежным карнавалом 2021". Костюмированный праздник традиционно прошел в Южно-Сахалинске на СТК "Горный воздух".

В программе были спуски со склонов, викторины, танцы. Кроме того, для всех гостей устроили соревнование, но состязаться пришлось не в умении покорять снежные вершины, а в креативности. Среди участников, пришедших в костюмах, выбирали самые яркие образы.

Фото: Александр Моор/vk.com
Тюменская область желает принять этап Кубка мира по лыжным гонкам

"Организаторы не стали определять тематику карнавала и не ограничивали любителей горных лыж и сноуборда в фантазии для создания образа. Есть только одно условие - на участнике должен быть минимум одежды", - сообщается на сайте министерства спорта Сахалинской области.

Призы за лучшие костюмы забрали Белоснежка, Ядовитый плющ и Избушка на курьих ножках. Последний выбрал для себя сахалинец Владислав Ревтов. Два года назад он вместе со своей женой уже становился победителем на снежном карнавале. Тогда они катались в образах Тора и Капитана Америки.

"В интернете нас очень сильно обругали. Писали: "А как же русские герои? Илья Муромец, например, или Колобок". Я решил, что надо попробовать что-то русское", - объяснил Владислав появление на трассе избушки.

Приз зрительских симпатий достался маленькому Бэтмену Айхану Софронову. Мальчик пришел на праздник с родителями и братом. Старшие члены семьи нарядились Джокером и Ядовитым плющом, а сыновья - Бэтменом и Робином. Таким образом, семья унесла домой сразу две награды.

"Мы впервые участвуем в закрытии сезона, так как только недавно переехали на Сахалин из Якутии. Это наш первый сезон здесь, и мы уже старшего сына поставили на лыжи, ему пять лет, и он уверено катается. Младшему три года и пока у него было только два занятия с инструктором", - рассказали Софроновы.

В регионах Спорт Виды спорта Зимний спорт Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск

Главное сегодня

Введут ли с 1 июня новый штраф за шины не по сезону
Рогозин: Россия стоит на пороге важных изменений в космической отрасли
В МИД РФ призвали к переговорам о запрете вооружений в космосе
Горелов рассказал о применении российских вакцин от COVID-19 в педиатрии
Космонавты с МКС поздравили всех с 60-летием полета человека в космос
В крови хоккеиста Емелина обнаружили следы наркотиков
Виктор Ганчаренко назначен главным тренером "Краснодара"