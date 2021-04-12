Михаил Дегтярев и ученики хабаровского лицея отправили письмо на МКС

Электронное письмо на Международную космическую станцию отправили ученики хабаровского лицея информационных технологий. Это образовательное учреждение в 1994 году окончил Петр Дубров - член экипажа космического корабля "Союз МС-18", стартовавшего на орбиту Земли 9 апреля.

Гостям лицея, в числе которых был губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, ученики продемонстрировали достижения в робототехнике и 3D-моделировании.

Как рассказали в пресс-службе правительства региона, специально ко Дню космонавтики старшеклассники подготовили творческую программу, которая включала в себя видеопрезентацию, посвященную Петру Дуброву. По воспоминаниям педагогов, в 15 лет Петр создавал цифровые образовательные ресурсы, был первым, кто открыл серию побед в олимпиадах по информатике для своего лицея.

В этот же день победителям ежегодного конкурса "Лицеист года" вручили кубки. Награды присуждаются ученикам 5-11 классов за значительные успехи в учебе, активное участие в предметных олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях и в общественной жизни лицея.

- Очень трогательный день у нас сегодня. 60 лет назад впервые в истории человек полетел в космос - наш человек, Юрий Алексеевич Гагарин. Это было торжеством и научной мысли, и инженерного творчества, и работы тысяч людей в промышленности, и самое главное - торжеством духа, - сказал, обращаясь к лицеистам, врио губернатора. - Для меня это праздник особый как для инженера аэрокосмических систем. Думаю, кто-то из вас тоже когда-то станет космонавтом или инженером и продолжит славные традиции нашего народа и нашей страны по освоению космоса.

Кроме того, Михаил Дегтярев позвонил родителям Петра Дуброва. Он поздравил их с успешным началом космической экспедиции, в состав которой вошел их сын.

Справка "РГ"

Для Петра Дуброва этот полет в космос - дебютный. Он стал 125-м космонавтом в нашей стране. Дубров пробудет на орбите дольше полугода. В программу его пребывания включены три выхода за борт.