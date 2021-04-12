В Биробиджане загорелся склад отходов деревообработки

В Биробиджане более 17 часов тушат пожар на складе отходов деревообработки на улице Индустриальной. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Еврейской автономной области, в ликвидации возгорания задействованы 32 сотрудника МЧС, привлечены около десяти единиц техники, в том числе экскаватор.

Отмечается, что сообщение о возгорании открытой площадки склада поступило вечером в воскресенье. К настоящему моменту пламя локализовано, общая площадь пожара достигла 3000 квадратных метров. Пожарным удалось не допустить, чтобы огонь перекинулся на жилые дома и другие постройки.

- Ситуация изначально осложнилась тем, что данный район - безводный, это значит, что для тушения пожарным пришлось проложить рукавные линии протяженностью свыше 1,5 километров до ближайших источников воды. Для усиления мы привлекли резервные пожарно-спасательные караулы, - цитирует пресс-служба заместителя начальника главного управления МЧС России по ЕАО Константина Воронцова.

В настоящее время инспекторы Государственного пожарного надзора выясняют обстоятельства произошедшего.