В Якутске за двое суток выпало больше месячной нормы снега

Администрация Якутска объявила режим повышенной готовности в связи с аномальными снегопадами, длившимися в течение минувших выходных. За это время месячная норма осадков была превышена в несколько раз.

В аэропорту города во время снегопада круглосуточно работали только службы, занятые расчисткой взлетно-посадочной полосы. Лишь на третий день после начала метели главная воздушная гавань республики получила возможность принимать и отправлять самолеты.

На одной из ледовых переправ через реку Лена среди ночи в снежном плену оказались несколько автомобилей. На сигналы бедствия оперативно отреагировали спасатели МЧС. На ледовую трассу была направлена мощная техника, все машины удалось отбуксировать на берег.

Что же касается городских улиц, сначала их завалило сугробами, а когда снег раскатали машины, дороги превратились в ледяное полотно. Сложнее всего пришлось жителям окраинных микрорайонов и загородных домов. Чтобы можно было проехать на автомобиле от гаража до трассы, люди лопатами прокапывали десятки метров пути.

Как сообщили в понедельник в пресс-службе городской администрации, за последние сутки с улиц вывезено две тысячи кубометров снега.

- Это серьезное испытание для наших дорожных служб, общественного транспорта. В целом могу сказать, что дорожники справляются, снег чистят без остановки. Люди работают в три смены, прерываясь только для того, чтобы заправить технику, и на пересменку, - отметил мэр города Евгений Григорьев.

Впрочем, техники у городских служб, как выяснилось, для быстрого реагирования на подобные ситуации не хватает. В первые сутки снег с дорог сгребали два грейдера. Затем, по словам руководителя АО "Якутдорстрой" Амирхана Яндиева, к ним добавились еще два. Даже с учетом того, что на улицы была выведена вся другая наличная спецтехника, в некоторых микрорайонах ее пока так и не увидели.

Муниципальные власти объясняют это тем, что в первую очередь расчищаются дороги по маршрутам движения общественного транспорта, разворотные площадки, а также подъезды к объектам социальной инфраструктуры. Чтобы справиться со снежными завалами до того, как они начнут таять и заливать дворы, мэр поручил привлекать к работам любую технику сторонних организаций.