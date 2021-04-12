В Приморье сотрудницу банка обвинили в краже денег с карт пенсионеров

В Пограничном районе в полицию обратилась 74-летняя женщина, которая рассказала, что с ее банковской карты пропало 60 тысяч рублей. Она оформила карту в 2019 году, но никогда ее не использовала.

Как сообщает пресс-служба управления МВД по Приморскому краю, полицейские установили личность злоумышленницы, подозреваемой в совершении хищении денег. Ею оказалась 29-летняя сотрудница банка из поселка Пограничный. Использовав свое служебное положение, она сняла и присвоила деньги клиентки.

Во время следствия полицейские установили, что женщина может быть причастна еще к шести подобным эпизодам. Все пострадавшие - женщины старше 50 лет, которые редко пользовались картами или не пользовались ими совсем. В общей сложности подозреваемая сняла с их карт 250 тысяч рублей.

В отношении сотрудницы банка возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере". В качестве наказания она может отправиться в места лишения свободы на срок до шести лет.