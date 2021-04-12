В Приморском океанариуме ученые начали выделять ДНК рыб из воды

Приморский океанариум стал экспериментальной площадкой для отработки нового метода изучения биоразнообразия в водоемах. Для этого ученые начали выделять ДНК различных организмов из воды.

- Любой живой организм в течение жизни сбрасывает какое-то количество отмершей ткани, с этими отмершими клетками в окружающую среду неизбежно попадает ДНК. С помощью специальных методов мы собираем и очищаем ДНК из аквариумной воды для последующей работы, - цитирует пресс-служба океанариума старшего научного сотрудника Национального научного центра морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН Сергея Туранова.

По его словам, анализ такого материала дает точную информацию о разнообразии микро- и макроорганизмов в аквариуме. Пока речь идет об отработке метода, поэтому экспозиции океанариума являются для ученых своеобразной тренировочной базой.

- В аквариуме мы точно знаем виды и количество обитающей рыбы. Если результаты исследований ДНК совпадут с этими данными, значит, наш метод работает, если не совпадут - будем дорабатывать, - пояснил ученый.

В дальнейшем, как отмечает Сергей Туранов, исследователи выйдут с этой методикой на реки, озера и моря.