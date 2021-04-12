За сутки в России подтверждено 8320 случаев COVID-19 в 83 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 13,3% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 1833
- 2 Санкт-Петербург 706
- 3 Московская область 569
- 4 Ростовская область 238
- 5 Нижегородская область 212
- 6 Самарская область 197
- 7 Воронежская область 185
- 8 Иркутская область 160
- 9 Саратовская область 142
- 10 Свердловская область 124
- 11 Красноярский край 121
- 12 Челябинская область 118
- 13 Волгоградская область 109
- 14 Пермский край 108
- 15 Краснодарский край 103
- 16 Республика Башкортостан 102
- 17 Пензенская область 99
- 18 Ленинградская область 95
- 19 Республика Крым 95
- 20 Тверская область 89
- 21 Брянская область 87
- 22 Ярославская область 87
- 23 Тульская область 87
- 24 Ульяновская область 84
- 25 Белгородская область 83
- 26 Оренбургская область 83
- 27 Алтайский край 81
- 28 Курская область 80
- 29 Архангельская область 79
- 30 Кировская область 79
- 31 Липецкая область 78
- 32 Тамбовская область 77
- 33 Удмуртская Республика 75
- 34 Астраханская область 74
- 35 Вологодская область 74
- 36 Новосибирская область 73
- 37 Владимирская область 67
- 38 Псковская область 66
- 39 Ивановская область 64
- 40 Республика Коми 62
- 41 Республика Карелия 61
- 42 Калужская область 59
- 43 Ханты-Мансийский автономный округ 59
- 44 Кемеровская область 59
- 45 Орловская область 58
- 46 Омская область 57
- 47 Калининградская область 55
- 48 Тюменская область 51
- 49 Мурманская область 50
- 50 Рязанская область 50
- 51 Забайкальский край 48
- 52 Ставропольский край 46
- 53 Республика Чувашия 45
- 54 Республика Дагестан 44
- 55 Хабаровский край 43
- 56 Приморский край 43
- 57 Республика Бурятия 42
- 58 Новгородская область 41
- 59 Курганская область 38
- 60 Республика Мордовия 35
- 61 Смоленская область 35
- 62 Севастополь 34
- 63 Костромская область 34
- 64 Кабардино-Балкарская Республика 34
- 65 Республика Татарстан 32
- 66 Республика Саха (Якутия) 29
- 67 Томская область 23
- 68 Ямало-Ненецкий автономный округ 18
- 69 Республика Марий Эл 17
- 70 Республика Калмыкия 15
- 71 Сахалинская область 15
- 72 Республика Хакасия 14
- 73 Республика Северная Осетия-Алания 14
- 74 Амурская область 14
- 75 Республика Адыгея 12
- 76 Республика Ингушетия 12
- 77 Камчатский край 11
- 78 Карачаево-Черкесская Республика 11
- 79 Чеченская Республика 10
- 80 Магаданская область 3
- 81 Республика Алтай 2
- 82 Еврейская автономная область 1
- 83 Республика Тыва 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 649 710 случаев (+0,18%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
- 2. Республика Алтай, Республика Тыва 0,01%
- 3. Еврейская автономная область 0,02%
За последние сутки подтверждено 277 смертей:
- Москва 54
- Санкт-Петербург 34
- Красноярский край 14
- Краснодарский край 12
- Тульская область 10
- Московская область 9
- Свердловская область 9
- Ульяновская область 8
- Челябинская область 8
- Нижегородская область 7
- Иркутская область 7
- Алтайский край 6
- Ленинградская область 5
- Республика Крым 5
- Волгоградская область 5
- Самарская область 5
- Курская область 4
- Липецкая область 4
- Республика Башкортостан 4
- Саратовская область 4
- Новосибирская область 4
- Тверская область 3
- Республика Коми 3
- Вологодская область 3
- Ставропольский край 3
- Республика Татарстан 3
- Республика Чувашия 3
- Пермский край 3
- Белгородская область 2
- Ивановская область 2
- Смоленская область 2
- Тамбовская область 2
- Ярославская область 2
- Республика Карелия 2
- Мурманская область 2
- Псковская область 2
- Астраханская область 2
- Севастополь 2
- Республика Мордовия 2
- Республика Алтай 2
- Республика Бурятия 2
- Орловская область 1
- Республика Калмыкия 1
- Республика Дагестан 1
- Удмуртская Республика 1
- Оренбургская область 1
- Пензенская область 1
- Ханты-Мансийский автономный округ 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Кемеровская область 1
- Омская область 1
- Забайкальский край 1
- Приморский край 1
За весь период по России умерло 103 263 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 6 656 человек:
- Москва 1221
- Московская область 424
- Нижегородская область 257
- Санкт-Петербург 252
- Самарская область 211
- Воронежская область 208
- Ростовская область 203
- Республика Башкортостан 162
- Свердловская область 135
- Саратовская область 132
- Челябинская область 121
- Курская область 115
- Ульяновская область 113
- Кировская область 112
- Тульская область 103
- Волгоградская область 101
- Тверская область 100
- Красноярский край 100
- Архангельская область 97
- Пензенская область 92
- Пермский край 89
- Омская область 89
- Брянская область 88
- Владимирская область 82
- Ленинградская область 79
- Ярославская область 78
- Республика Карелия 78
- Орловская область 76
- Краснодарский край 76
- Удмуртская Республика 76
- Новгородская область 72
- Калужская область 67
- Калининградская область 67
- Рязанская область 66
- Вологодская область 64
- Тюменская область 63
- Ивановская область 61
- Астраханская область 61
- Алтайский край 61
- Республика Коми 58
- Карачаево-Черкесская Республика 58
- Оренбургская область 58
- Курганская область 54
- Хабаровский край 49
- Кемеровская область 47
- Новосибирская область 42
- Республика Мордовия 37
- Республика Дагестан 35
- Кабардино-Балкарская Республика 35
- Республика Чувашия 35
- Амурская область 34
- Ханты-Мансийский автономный округ 32
- Ставропольский край 29
- Республика Марий Эл 29
- Республика Северная Осетия - Алания 27
- Томская область 27
- Камчатский край 27
- Иркутская область 26
- Забайкальский край 26
- Ямало-Ненецкий автономный округ 25
- Республика Калмыкия 24
- Смоленская область 21
- Республика Адыгея 21
- Республика Тыва 20
- Севастополь 18
- Приморский край 15
- Тамбовская область 14
- Чеченская Республика 13
- Республика Саха (Якутия) 12
- Мурманская область 10
- Белгородская область 9
- Сахалинская область 9
- Республика Крым 8
- Республика Бурятия 8
- Республика Хакасия 6
- Республика Татарстан 3
- Республика Алтай 1
- Магаданская область 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 272 165.