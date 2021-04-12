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12.04.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 8320 случаев COVID-19 в 83 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 8320 случаев COVID-19 в 83 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 13,3% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 1833
  • 2 Санкт-Петербург 706
  • 3 Московская область 569
  • 4 Ростовская область 238
  • 5 Нижегородская область 212
  • 6 Самарская область 197
  • 7 Воронежская область 185
  • 8 Иркутская область 160
  • 9 Саратовская область 142
  • 10 Свердловская область 124
  • 11 Красноярский край 121
  • 12 Челябинская область 118
  • 13 Волгоградская область 109
  • 14 Пермский край 108
  • 15 Краснодарский край 103
  • 16 Республика Башкортостан 102
  • 17 Пензенская область 99
  • 18 Ленинградская область 95
  • 19 Республика Крым 95
  • 20 Тверская область 89
  • 21 Брянская область 87
  • 22 Ярославская область 87
  • 23 Тульская область 87
  • 24 Ульяновская область 84
  • 25 Белгородская область 83
  • 26 Оренбургская область 83
  • 27 Алтайский край 81
  • 28 Курская область 80
  • 29 Архангельская область 79
  • 30 Кировская область 79
  • 31 Липецкая область 78
  • 32 Тамбовская область 77
  • 33 Удмуртская Республика 75
  • 34 Астраханская область 74
  • 35 Вологодская область 74
  • 36 Новосибирская область 73
  • 37 Владимирская область 67
  • 38 Псковская область 66
  • 39 Ивановская область 64
  • 40 Республика Коми 62
  • 41 Республика Карелия 61
  • 42 Калужская область 59
  • 43 Ханты-Мансийский автономный округ 59
  • 44 Кемеровская область 59
  • 45 Орловская область 58
  • 46 Омская область 57
  • 47 Калининградская область 55
  • 48 Тюменская область 51
  • 49 Мурманская область 50
  • 50 Рязанская область 50
  • 51 Забайкальский край 48
  • 52 Ставропольский край 46
  • 53 Республика Чувашия 45
  • 54 Республика Дагестан 44
  • 55 Хабаровский край 43
  • 56 Приморский край 43
  • 57 Республика Бурятия 42
  • 58 Новгородская область 41
  • 59 Курганская область 38
  • 60 Республика Мордовия 35
  • 61 Смоленская область 35
  • 62 Севастополь 34
  • 63 Костромская область 34
  • 64 Кабардино-Балкарская Республика 34
  • 65 Республика Татарстан 32
  • 66 Республика Саха (Якутия) 29
  • 67 Томская область 23
  • 68 Ямало-Ненецкий автономный округ 18
  • 69 Республика Марий Эл 17
  • 70 Республика Калмыкия 15
  • 71 Сахалинская область 15
  • 72 Республика Хакасия 14
  • 73 Республика Северная Осетия-Алания 14
  • 74 Амурская область 14
  • 75 Республика Адыгея 12
  • 76 Республика Ингушетия 12
  • 77 Камчатский край 11
  • 78 Карачаево-Черкесская Республика 11
  • 79 Чеченская Республика 10
  • 80 Магаданская область 3
  • 81 Республика Алтай 2
  • 82 Еврейская автономная область 1
  • 83 Республика Тыва 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 649 710 случаев (+0,18%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Республика Алтай, Республика Тыва 0,01%
  • 3. Еврейская автономная область 0,02%
За последние сутки подтверждено 277 смертей:
  • Москва 54
  • Санкт-Петербург 34
  • Красноярский край 14
  • Краснодарский край 12
  • Тульская область 10
  • Московская область 9
  • Свердловская область 9
  • Ульяновская область 8
  • Челябинская область 8
  • Нижегородская область 7
  • Иркутская область 7
  • Алтайский край 6
  • Ленинградская область 5
  • Республика Крым 5
  • Волгоградская область 5
  • Самарская область 5
  • Курская область 4
  • Липецкая область 4
  • Республика Башкортостан 4
  • Саратовская область 4
  • Новосибирская область 4
  • Тверская область 3
  • Республика Коми 3
  • Вологодская область 3
  • Ставропольский край 3
  • Республика Татарстан 3
  • Республика Чувашия 3
  • Пермский край 3
  • Белгородская область 2
  • Ивановская область 2
  • Смоленская область 2
  • Тамбовская область 2
  • Ярославская область 2
  • Республика Карелия 2
  • Мурманская область 2
  • Псковская область 2
  • Астраханская область 2
  • Севастополь 2
  • Республика Мордовия 2
  • Республика Алтай 2
  • Республика Бурятия 2
  • Орловская область 1
  • Республика Калмыкия 1
  • Республика Дагестан 1
  • Удмуртская Республика 1
  • Оренбургская область 1
  • Пензенская область 1
  • Ханты-Мансийский автономный округ 1
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  • Кемеровская область 1
  • Омская область 1
  • Забайкальский край 1
  • Приморский край 1

За весь период по России умерло 103 263 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 6 656 человек:
  • Москва 1221
  • Московская область 424
  • Нижегородская область 257
  • Санкт-Петербург 252
  • Самарская область 211
  • Воронежская область 208
  • Ростовская область 203
  • Республика Башкортостан 162
  • Свердловская область 135
  • Саратовская область 132
  • Челябинская область 121
  • Курская область 115
  • Ульяновская область 113
  • Кировская область 112
  • Тульская область 103
  • Волгоградская область 101
  • Тверская область 100
  • Красноярский край 100
  • Архангельская область 97
  • Пензенская область 92
  • Пермский край 89
  • Омская область 89
  • Брянская область 88
  • Владимирская область 82
  • Ленинградская область 79
  • Ярославская область 78
  • Республика Карелия 78
  • Орловская область 76
  • Краснодарский край 76
  • Удмуртская Республика 76
  • Новгородская область 72
  • Калужская область 67
  • Калининградская область 67
  • Рязанская область 66
  • Вологодская область 64
  • Тюменская область 63
  • Ивановская область 61
  • Астраханская область 61
  • Алтайский край 61
  • Республика Коми 58
  • Карачаево-Черкесская Республика 58
  • Оренбургская область 58
  • Курганская область 54
  • Хабаровский край 49
  • Кемеровская область 47
  • Новосибирская область 42
  • Республика Мордовия 37
  • Республика Дагестан 35
  • Кабардино-Балкарская Республика 35
  • Республика Чувашия 35
  • Амурская область 34
  • Ханты-Мансийский автономный округ 32
  • Ставропольский край 29
  • Республика Марий Эл 29
  • Республика Северная Осетия - Алания 27
  • Томская область 27
  • Камчатский край 27
  • Иркутская область 26
  • Забайкальский край 26
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 25
  • Республика Калмыкия 24
  • Смоленская область 21
  • Республика Адыгея 21
  • Республика Тыва 20
  • Севастополь 18
  • Приморский край 15
  • Тамбовская область 14
  • Чеченская Республика 13
  • Республика Саха (Якутия) 12
  • Мурманская область 10
  • Белгородская область 9
  • Сахалинская область 9
  • Республика Крым 8
  • Республика Бурятия 8
  • Республика Хакасия 6
  • Республика Татарстан 3
  • Республика Алтай 1
  • Магаданская область 1
  • Еврейская автономная область 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 272 165.

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