За сутки в России подтверждено 8320 случаев COVID-19 в 83 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 13,3% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 1833

2 Санкт-Петербург 706

3 Московская область 569

4 Ростовская область 238

5 Нижегородская область 212

6 Самарская область 197

7 Воронежская область 185

8 Иркутская область 160

9 Саратовская область 142

10 Свердловская область 124

11 Красноярский край 121

12 Челябинская область 118

13 Волгоградская область 109

14 Пермский край 108

15 Краснодарский край 103

16 Республика Башкортостан 102

17 Пензенская область 99

18 Ленинградская область 95

19 Республика Крым 95

20 Тверская область 89

21 Брянская область 87

22 Ярославская область 87

23 Тульская область 87

24 Ульяновская область 84

25 Белгородская область 83

26 Оренбургская область 83

27 Алтайский край 81

28 Курская область 80

29 Архангельская область 79

30 Кировская область 79

31 Липецкая область 78

32 Тамбовская область 77

33 Удмуртская Республика 75

34 Астраханская область 74

35 Вологодская область 74

36 Новосибирская область 73

37 Владимирская область 67

38 Псковская область 66

39 Ивановская область 64

40 Республика Коми 62

41 Республика Карелия 61

42 Калужская область 59

43 Ханты-Мансийский автономный округ 59

44 Кемеровская область 59

45 Орловская область 58

46 Омская область 57

47 Калининградская область 55

48 Тюменская область 51

49 Мурманская область 50

50 Рязанская область 50

51 Забайкальский край 48

52 Ставропольский край 46

53 Республика Чувашия 45

54 Республика Дагестан 44

55 Хабаровский край 43

56 Приморский край 43

57 Республика Бурятия 42

58 Новгородская область 41

59 Курганская область 38

60 Республика Мордовия 35

61 Смоленская область 35

62 Севастополь 34

63 Костромская область 34

64 Кабардино-Балкарская Республика 34

65 Республика Татарстан 32

66 Республика Саха (Якутия) 29

67 Томская область 23

68 Ямало-Ненецкий автономный округ 18

69 Республика Марий Эл 17

70 Республика Калмыкия 15

71 Сахалинская область 15

72 Республика Хакасия 14

73 Республика Северная Осетия-Алания 14

74 Амурская область 14

75 Республика Адыгея 12

76 Республика Ингушетия 12

77 Камчатский край 11

78 Карачаево-Черкесская Республика 11

79 Чеченская Республика 10

80 Магаданская область 3

81 Республика Алтай 2

82 Еврейская автономная область 1

83 Республика Тыва 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 649 710 случаев (+0,18%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%

2. Республика Алтай, Республика Тыва 0,01%

3. Еврейская автономная область 0,02% За последние сутки подтверждено 277 смертей: Москва 54

Санкт-Петербург 34

Красноярский край 14

Краснодарский край 12

Тульская область 10

Московская область 9

Свердловская область 9

Ульяновская область 8

Челябинская область 8

Нижегородская область 7

Иркутская область 7

Алтайский край 6

Ленинградская область 5

Республика Крым 5

Волгоградская область 5

Самарская область 5

Курская область 4

Липецкая область 4

Республика Башкортостан 4

Саратовская область 4

Новосибирская область 4

Тверская область 3

Республика Коми 3

Вологодская область 3

Ставропольский край 3

Республика Татарстан 3

Республика Чувашия 3

Пермский край 3

Белгородская область 2

Ивановская область 2

Смоленская область 2

Тамбовская область 2

Ярославская область 2

Республика Карелия 2

Мурманская область 2

Псковская область 2

Астраханская область 2

Севастополь 2

Республика Мордовия 2

Республика Алтай 2

Республика Бурятия 2

Орловская область 1

Республика Калмыкия 1

Республика Дагестан 1

Удмуртская Республика 1

Оренбургская область 1

Пензенская область 1

Ханты-Мансийский автономный округ 1

Ямало-Ненецкий автономный округ 1

Кемеровская область 1

Омская область 1

Забайкальский край 1

Приморский край 1 За весь период по России умерло 103 263 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 6 656 человек: Москва 1221

Московская область 424

Нижегородская область 257

Санкт-Петербург 252

Самарская область 211

Воронежская область 208

Ростовская область 203

Республика Башкортостан 162

Свердловская область 135

Саратовская область 132

Челябинская область 121

Курская область 115

Ульяновская область 113

Кировская область 112

Тульская область 103

Волгоградская область 101

Тверская область 100

Красноярский край 100

Архангельская область 97

Пензенская область 92

Пермский край 89

Омская область 89

Брянская область 88

Владимирская область 82

Ленинградская область 79

Ярославская область 78

Республика Карелия 78

Орловская область 76

Краснодарский край 76

Удмуртская Республика 76

Новгородская область 72

Калужская область 67

Калининградская область 67

Рязанская область 66

Вологодская область 64

Тюменская область 63

Ивановская область 61

Астраханская область 61

Алтайский край 61

Республика Коми 58

Карачаево-Черкесская Республика 58

Оренбургская область 58

Курганская область 54

Хабаровский край 49

Кемеровская область 47

Новосибирская область 42

Республика Мордовия 37

Республика Дагестан 35

Кабардино-Балкарская Республика 35

Республика Чувашия 35

Амурская область 34

Ханты-Мансийский автономный округ 32

Ставропольский край 29

Республика Марий Эл 29

Республика Северная Осетия - Алания 27

Томская область 27

Камчатский край 27

Иркутская область 26

Забайкальский край 26

Ямало-Ненецкий автономный округ 25

Республика Калмыкия 24

Смоленская область 21

Республика Адыгея 21

Республика Тыва 20

Севастополь 18

Приморский край 15

Тамбовская область 14

Чеченская Республика 13

Республика Саха (Якутия) 12

Мурманская область 10

Белгородская область 9

Сахалинская область 9

Республика Крым 8

Республика Бурятия 8

Республика Хакасия 6

Республика Татарстан 3

Республика Алтай 1

Магаданская область 1

Еврейская автономная область 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 272 165. Что опасно делать перед вакцинацией от COVID-19