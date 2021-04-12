Каждая модельная библиотека уникальна и создана с учетом особенностей региона и читательских предпочтений. Корреспонденты "Российской газеты" посетили некоторые из них.

В Ижевске библиотека им. И.А. Наговицына расположена в жилом районе Буммаш, застроенном пятиэтажками. "Мы находимся не в самом благополучном районе, - рассказывает главный библиотекарь Анна Кастильо Мехиа. - Поэтому решили создать библиотеку людей и идей". Анна еще и региональный координатор всероссийского движения "Волонтеры культуры". Она-то и написала проект нового облика библиотеки, изучив опыт московских коллег. И выиграла конкурс в рамках нацпроекта "Культура".

Так "Наговицынка" стала первой модельной библиотекой в регионе. Теперь это место, где ижевцы всех возрастов не только читают книги, но и развивают творческие навыки, общаются и знакомятся с интересными людьми, получают новые знания и создают проекты. В первой модельной библиотеке Удмуртии есть семь функциональных зон: читальные залы для взрослых и детей, зал информационных технологий, медиастудия, "Территория талантов" с мини-сценой, гостиная. Есть "Малышариум", пространство, в которое может прийти мама с ребенком и где проходят камерные мероприятия для младших школьников.

"Мы смогли обновить фонд книг российских и зарубежных авторов в исполнении лучших издательств. Такой красоты, форматов я очень давно не видела!" - восклицает библиотекарь детского отдела Ольга Городова. "Есть мультстудия, работает формат "Нескучный выходной" с мастер-классами, - рассказывает заведующая библиотекой Оксана Нуртдинова. - Проводим громкие чтения книг для малышей. Взрослые ходят в клуб любителей генеалогии, составляют семейное древо. В поэтическом объединении - встречи с творческими людьми".

И это далеко не все новации. Проект "БиблиоСтартап" ежегодно позволяет привлекать к работе библиотеки около 30 информационных партнеров, спонсоров и различных организаций. И реализовывать до двадцати социальных проектов, бесплатных для населения: от курсов ораторского мастерства до клуба любителей виртуальной и дополненной реальности. В "Наговицынке" есть даже съемочная зона. За год работы в новом формате посещаемость библиотеки увеличилась на 40 процентов. Сюда приходят часто школьники начальных классов. Как правило это дети из неблагополучных семей, детдомов и другие ребята, оказавшиеся в сложной ситуации. Ребята собирают хорошее портфолио и успешно заканчивают школу. А потом приходят сюда как наставники для малышей.

Уже 300 модельных библиотек, созданных в рамках нацпроекта "Культура", работает в 73 регионах. Их услугами пользуются 30 миллионов человек.

Союз неравнодушных

Модельные библиотеки активно развивают добровольчество. Например, Центральная библиотека в городе Губкинском Ямало-Ненецкого автономного округа реализует проект "Волонтеры книжной культуры". Это движение вовлекает жителей в культурную и социальную жизнь города. К нему постоянно подключаются новые участники. Сейчас в объединении уже 70 добровольцев, в том числе и "серебряного возраста".

"Волонтеры помогают нам в реализации двух эксклюзивных проектов, - рассказывает заместитель директора библиотеки Людмила Маланина. - Один из них - Клуб интересных встреч и сообщений, созданный для поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья. Он позволяет обрести им уверенность в себе, проявить свои творческие и интеллектуальные способности. И новый социально-досуговый инклюзивный проект "Особых рук творенье", в котором мы используем в качестве инструмента арт-терапии лозоплетение".

Особую роль волонтерство играет и в работе Григорьевской библиотеки во Владимирской области. Ей помогают здесь почти все, независимо от возраста: дети 10-12 лет, подростки, студенты, молодые мамы и домохозяйки. "У нас союз неравнодушных людей", - улыбается заведующая отделом обслуживания библиотеки Наталья Егорова. - Ведь в нашем селе мы единственное действующее учреждение культуры".