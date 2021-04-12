Экс-губернатор Ульяновской области Сергей Морозов встретился с дольщиками

Ушедший в отставку 8 апреля губернатор Ульяновской области Сергей Морозов 10 апреля встретился с дольщиками, пообещав не оставлять их один на один с проблемами.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Facebook спикер ульяновской гордумы Илья Ножечкин.

"После событий последних дней последовало множество вопросов, не забудут ли про дольщиков. Уверенно могу заявить - нет. Наша большая цель - защитить всех, кто столкнулся с проблемой недостройки домов. Депутатский корпус продолжает курировать каждый проблемный объект, контролировать реализацию намеченных ранее этапов. Чтобы пресечь все спекуляции на эту тему, для встречи с гражданами приехал лично Сергей Морозов, который, как обещал, продолжает делать все для развития Ульяновской области. В другом статусе, но все также помогающий людям. Уверен, что уникальный управленческий опыт и компетенции Сергея Ивановича будут востребованы в самых разных формах", - написал Илья Ножечкин.

Напомним, врио губернатора Ульяновской области был назначен сенатор Алексей Русских, Сергей Морозов объяснил свою отставку намерением баллотироваться в Госдуму РФ. Позже стало известно, что он принял предложение полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова занять место помощника полпреда.