Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде

Стало известно место проведения финала Кубка России по футболу сезона 2020/21. Решающий матч турнира примет Нижний Новгород, сообщается на официальном сайте РФС.

Чуть ранее состоялась жеребьевка полуфинальной стадии турнира. По ее итогам "Локомотив" попал на ЦСКА, а "Ахмат" встретится с "Крыльями Советов". Обе игры пройдут 21 апреля. Матч между московскими командами начнется в 19:00, а старт встречи грозненского клуба с самарцами запланирован на 16:30.

Добавим, что финал Кубка состоится 12 мая. Стадион в Нижнем Новгороде был построен в 2018 году и принял шесть матчей чемпионата мира: четыре на групповом этапе, один поединок 1/8 финала и четвертьфинал. Вместимость арены - 45 000 мест.