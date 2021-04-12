Мельниченко сообщил о попытке вымогательства взятки вице-мэром Пензы

Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко потребовал уволить вице-мэра Пензы, который по его словам, вымогал у предпринимателя за свои услуги десять миллионов рублей. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания с региональным правительством и главами муниципалитетов.

В распоряжение главы региона попала компрометирующая чиновника запись телефонного разговора. Он обещал передать ее в следственные органы.

- Считаю, что такой человек не должен работать в органах исполнительной власти. Я попрошу принять по нему решение в максимально короткие сроки, - официально обратился Мельниченко к мэру Пензы Андрею Лузгину.

Фамилия чиновника не называется. У мэра Пензы пять заместителей, одна из должностей ранее уже была вакантна - это заместитель по ЖКХ. Остальные четыре вице-мэра находятся на рабочем месте.

В пресс-службе мэрии сообщили, что кадровых решений пока не принималось. Ведется служебное расследование. Силовые ведомства не комментируют озвученную информацию.

Вместе с тем Олег Мельниченко сообщил об освободивших должности руководителей ряда региональных организаций - областного агропромышленного холдинга, газоэнергетической компании и объединения пензенских автовокзалов.