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12.04.2021 14:43
Рубрика: Происшествия

Мельниченко сообщил о попытке вымогательства взятки вице-мэром Пензы

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)

Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко потребовал уволить вице-мэра Пензы, который по его словам, вымогал у предпринимателя за свои услуги десять миллионов рублей. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания с региональным правительством и главами муниципалитетов.

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В распоряжение главы региона попала компрометирующая чиновника запись телефонного разговора. Он обещал передать ее в следственные органы.

- Считаю, что такой человек не должен работать в органах исполнительной власти. Я попрошу принять по нему решение в максимально короткие сроки, - официально обратился Мельниченко к мэру Пензы Андрею Лузгину.

Фамилия чиновника не называется. У мэра Пензы пять заместителей, одна из должностей ранее уже была вакантна - это заместитель по ЖКХ. Остальные четыре вице-мэра находятся на рабочем месте.

В пресс-службе мэрии сообщили, что кадровых решений пока не принималось. Ведется служебное расследование. Силовые ведомства не комментируют озвученную информацию.

Вместе с тем Олег Мельниченко сообщил об освободивших должности руководителей ряда региональных организаций - областного агропромышленного холдинга, газоэнергетической компании и объединения пензенских автовокзалов.

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