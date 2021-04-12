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12.04.2021 18:50

На ПИПФ расскажут о промкооперации с крупными федеральными холдингами

Текст: Александр Шестаков (Пермь)
Промкооперация - одна из ключевых тем Пермского инженерно-промышленного форума 2021 года.
Фото: оргкомитет форума ПИПФ-2021 Фото: оргкомитет форума ПИПФ-2021
Фото: оргкомитет форума ПИПФ-2021

Участники ПИПФ смогут узнать все о сотрудничестве между малыми, средними и крупными предприятиями, а также поучаствуют в марафоне мероприятий с крупными федеральными холдингами.

Куратором программы промышленной кооперации в Пермском крае является Фонд "Региональный центр инжиниринга" (РЦИ), учрежденный краевым министерством промышленности и торговли. На сегодня в промкооперацию вовлечено более 500 компаний края.

Мероприятия, направленные на развитие сотрудничества между промышленным комплексом региона и федеральными холдингами проводятся в рамках подписанных с регионом дорожных карт и соглашений. Сейчас действует уже 13 дорожных карт с такими знаковыми компаниями, как "СИБУР", "Газпром", "ЛУКОЙЛ", "Уралкалий", "Метафракс". На ПИПФ приедут руководители этих предприятий, чтобы услышать предложения прикамских коллег и познакомиться с их научно-техническими возможностями.

В рамках развития промкооперации на форуме пройдет четыре научно-технических совета (НТС) с АО "Сибур-Химпром", ПАО "Метафракс", ООО "Газпром трансгаз Чайковский", ПАО "Уралкалий". НТС - это формат мероприятия, на котором предприятия Пермского края презентуют свои решения по актуальным задачам холдингов. Например, пять компаний поделятся своими разработками в области повышения энергоэффективности оборудования для АО "Сибур-Химпром", а для ООО "Газпром трансгаз Чайковский" две организации представят программные продукты. После выступлений предприятия получат обратную связь от холдингов.

Запланировано пять стратегических сессий по закупкам с ПАО НПО "Искра", ПАО "ФосАгро", ОАО "РЖД", ПАО "Акрон", АО "ОДК-Пермские моторы". На ПИПФ пройдет заседание дискуссионного клуба ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" и ООО "ЛУКОЙЛ-Пермь" по теме "Предиктивная аналитика".

Запланированы выступления еще четырех прикамских компаний с презентациями своих систем анализа, управления, мониторинга и диагностики. Гости форума также смогут посетить выставку продукции предприятий Пермского края "Промышленная кооперация".

Всего на форуме откроется более 30 стендов, на которых можно познакомиться с продукцией около 40 предприятий. Компании подробно расскажут гостям форума о своих возможностях и разработках. Гостями форума также планирует стать целый ряд спикеров федерального уровня.

Ознакомиться с предварительной программой форума и зарегистрироваться в качестве участника можно на сайте ПИПФ: https://engineerforum.ru/

Пермский инженерно-промышленный форум Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь ПФО Пермский край

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