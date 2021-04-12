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12.04.2021 15:17
Рубрика: Происшествия

На Вятке женщина два года прятала тело зарубленного сожителя

Текст: Яна Шамаева

Жительница Кировской области два года прятала тело убитого сожителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по региону.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Еще в сентябре 2019 года в отделение полиции Опаринского района обратилась женщина, заявив о пропаже сына 1989 года рождения. К тому времени о нем уже полгода ничего не было известно.

Во время поисков полицейские опрашивали круг общения мужчины: коллег по работе, сожительницу, родных и друзей, однако, куда мужчина пропал, никто не знал. Одна из версий была - уехал в другой регион искать работу.

Мужчину продолжали искать. На днях полиция получила информацию о причастности к пропаже бывшей сожительницы 1987 года рождения. Женщину опросили уже с учетом новых фактов, и она призналась в убийстве.

По ее словам, в ночь с 7 на 8 апреля 2019 года они поссорились, конфликт перешел в драку. Во время ссоры женщина несколько раз ударила мужчину топором по голове, затем тело убитого замотала в полиэтиленовую пленку, спустила в подвал и заколотила крышку гвоздями.

Через некоторое время женщина переехала, а ее дом пустовал. Во время осмотра она показала, где спрятала труп. По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье 105 УК России "Убийство". Обвиняемую заключили под стражу, расследование продолжается.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область

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