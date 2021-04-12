Путин прибыл в Саратовскую область

В Парке покорителей космоса Владимир Путин возложит цветы к памятнику Гагарину. Позже в Энгельсе он проведет по видеоконференции совещание о планах развития космической отрасли. Основными докладчиками станут вице-премьер Юрий Борисов и глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Сопровождать президента будут спикер Госдумы Вячеслав Володин, депутат Валентина Терешкова и саратовский губернатор Валерий Радаев - с ним Владимир Путин проведет отдельную встречу.