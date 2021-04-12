Путин высадил кедр в Парке покорителей космоса

Во время визита в Саратовскую область Владимир Путин возложил цветы к памятнику первому космонавту в Парке покорителей космоса, а затем высадил кедр на Аллее космонавтов в этом парке.

Президент также осмотрел экспозицию. Кедровая аллея здесь появилась в память о позывном Юрия Гагарина "Кедр".

Вместе с главой государства парк посетили спикер Госдумы Вячеслав Володин, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, врио главы Саратовской области Валерий Радаев. Терешкова полила посаженный президентом кедр из большой зеленой лейки.

Кроме того, Путин оставил запись в книге почетных гостей.