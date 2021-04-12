В Оренбурге открылся обновленный музей-квартира семьи Гагариных

В день 60-летия первого космического полета в Оренбурге открылся после реставрации музей-квартира Юрия и Валентины Гагариных. Именно здесь, в доме на улице Чичерина, 35, когда-то находилось первое семейное гнездо "звездной четы". В числе почетных гостей на церемонии открытия присутствовала бывшая сотрудница городского загса Мария Пищухина, которая в 1957 году регистрировала их брак.

Биография первого космонавта планеты тесно связана с Оренбургом. Именно в этом городе он окончил высшее военное авиационное училище - знаменитую "лётку" имени Полбина - и принял присягу. А еще молодой курсант встретил здесь свою "вторую половинку" - Валентину Горячеву, выпускницу медучилища. Девушка жила с родителями в старинном доме на улице Чичерина. Семья из девяти человек занимала две комнаты в коммуналке на втором этаже. В ноябре 1957-го тут состоялась свадьба молодой пары.

"Многое дал мне Оренбург - и семью, и власть над самолетом", - вспоминал позднее космонавт. Позднее, уже обосновавшись в Звездном городке, супруги с детьми часто приезжали погостить у оренбургских родственников.

- Реконструкция музея Юрия и Валентины Гагариных - знаковое событие для Оренбургской области. Здесь удалось воссоздать дух гагаринских времен, - подчеркнул губернатор региона Денис Паслер.

В числе первых экскурсантов были свидетели той эпохи - однокурсник первого космонавта Анатолий Быков, племянник Валентины Горячевой Валерий Бордюркин и бывшая сотрудница загса Чкаловского района Мария Пищухина, регистрировавшая брак "звездной четы".

На первом этаже обновленного музея посетителей встречает выставка, посвященная дороге в космос Юрия Гагарина, его учебе в оренбургской "лётке". Здесь же, благодаря виртуальной реальности, можно почувствовать себя участником экспедиции на Международную космическую станцию. А на втором этаже гости окунулись в атмосферу коммунальной квартиры 50-х, побывав в комнатах, где жила "звездная" семья. Интерьер в свое время был восстановлен со слов Валентины Гагариной. Она же передала сюда семейные реликвии: фотографии, посуду, покрывало, вышитые салфетки… А на общей кухне гостей ждал обеденный стол с самоваром и любимым блюдом Юрия Гагарина - беляшами.

- Работы по реставрации музея-квартиры заняли более двух лет. Сегодня мы видим, что у нас все получилось, - резюмировал глава города Владимир Ильиных.

Он отметил, что обновленный музей стал подарком к юбилейной дате не только для оренбуржцев - здесь готовы принять гостей со всей страны и из-за рубежа.

Справка "РГ"

Музей семьи Гагариных в Оренбурге был открыт в 2001 году - к 40-летию исторического полета. В 2016-м старое здание признали аварийным и музей пришлось закрыть на реставрацию. Еще несколько лет ушло на разработку проекта и выкуп части строения.

Экспозиции обновленного дома-музея открыты для горожан с 13 апреля. В первый месяц работы (с 13 апреля по 13 мая) групповые и индивидуальные посещения проводятся строго по предварительной записи. График работы: вторник - воскресенье с 10:00 до 18:00. Справки по телефону: (3532) 77-68-71.