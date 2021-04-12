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12.04.2021 11:09
Рубрика: Происшествия

Видео: В Башкирии из затопленной деревни эвакуировали животных

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Башкортостан Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Башкортостан
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Башкортостан

В деревне Азнаево Бижбулякского района сотрудники МЧС по РБ помогли местному населению вывезти из зоны подтопления коз и овец. Приходится использовать для этого крепкие веревки и лодки.

Фото: vesti.ru
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Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии, из-за резкого потепления и таяния снега и льда 11 апреля уровень реки Уяза поднялся на 177 сантиметров и составил 440 сантиметров. В результате этого в деревне Азнаево Бижбулякского района оказались подтоплены 78 придомовых территорий, в том числе затопило 19 частных жилых домов, в которых живут 83 человека, из которых 25 детей.

Спасатели Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России эвакуировали из затопленных домов 11 человек (двоих отвезли в пункт временного размещения, остальные пережидают паводок у родственников). Как уточнили в МЧС, многие заранее ушли к родственникам, кого-то эвакуировали спасатели, но часть жителей отказались покидать свои дома. Для них был организован подвоз воды и по заказу доставка продуктов питания.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Башкортостан

Некоторые сельчане попросили спасателей помочь перевезти в безопасное место мелкий скот - коз и овец, спасатели никому не отказывают. Только вот с крупнорогатым помочь не могут: в лодку его не затолкнешь.

Утром 12 апреля уровень воды начал падать и составил 393 сантиметра (за сутки -47 сантиметров).

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