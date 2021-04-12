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12.04.2021 09:10
Рубрика: Общество

Чаще всего клещи кусают жителей Новосибирска и Томска

Текст: Наталья Граф (Новосибирск)

Жители Новосибирска и Томска чаще других россиян страдают от укусов клещей. Больше всего подвержены риску любители гулять по лесу или парку и дачники. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного страховщиками в российских городах с населением более 250 тысяч человек​​​.

Фото: iStock
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- Больше всего укусов сейчас фиксируется в Новосибирске и Томске: по 10 процентов жителей этих городов говорят, что за последний год клещи кусали кого-либо из их друзей и знакомых, - сообщает РИА Новости со ссылкой на "Сбербанк страхование".

На укусы клещей также 9 процентов жителей Кемерова и Красноярска и по 8 процентов жителей Нижнего Тагила, Новокузнецка, Екатеринбурга и Череповца.

За врачебной помощью после укусов клещей обращаются в среднем 500 тысяч россиян в год. Вредители переносят десятки инфекционных заболеваний, включая боррелиоз и клещевой энцефалит.

Пик активности клещей обычно приходится на май-июнь. Однако они появляются уже ранней весной, едва устанавливается плюсовая температура. Практически во всех сибирских городах уже зафиксированы первые укусы клеща в 2021 году.

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