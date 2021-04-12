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12.04.2021 11:14
Рубрика: Общество

Космическая тема открыла первый день экономического форума в Красноярске

Текст: Дмитрий Машуков
Сегодня, 12 апреля, начал работу Красноярский экономический форум. Его тема в этом году - "Экономика и пандемия: российский взгляд". Впервые КЭФ продлится всю рабочую неделю, с 12 по 16 апреля. В мероприятиях примут участие 260 экспертов из трех десятков стран. Форум проходит в совмещенном онлайн- и офлайн-формате. Запланировано подписание около 20 соглашений, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Красноярского края.
Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края

КЭФ входит в пятерку российских форумов, которые проводятся при поддержке Правительства страны. В форуме 2021 года подтвердили участие около 80 экспертов из Японии, Кореи, Китая, Сингапура, Индии, государств Восточной и Западной Европы, США, ЮАР и других стран. Ожидается представительство более 40 международных деловых и общественных организаций и компаний.

Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
Красноярский экономический форум - ключевая деловая площадка Сибири

По традиции, программу форума открыла Молодежная площадка "Поколение-2030". Ее работа распланирована на два дня - сегодня и завтра. Повестка приурочена к юбилею - 60-летию первого полета человека в космос, а главная тема - "Цифровая трансформация: новый рубеж освоения космоса". Участвуют более тысячи молодых людей из разных регионов Российской федерации. Это IT-специалисты, дизайнеры, архитекторы, педагог, ученые, бизнесмены, аналитики и управленцы. Они обсуждают влияние космической отрасли на вполне земные сферы: образование, бизнес, урбанистику в контексте цифровизации.

Сегодня проходят мастер-классы, панельные дискуссии с участием экспертов. Дискуссионные площадки посвящены, в частности, роли университетов в развитии регионов, креативному предпринимательству, современным подходам к управлению городом, профессиям и экономике будущего.

Комментарий

Александр Усс, губернатор Красноярского края

- Интерес к КЭФ традиционно высок. На сегодняшний день Красноярскому краю удалось создать серьезную площадку для обсуждения проблем не только Сибири, но и всей Российской повестки. Кроме того, КЭФ - это традиционное место деловых встреч и переговоров.

Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края

Главный вопрос, на который предстоит ответить участникам КЭФ-2021, связан с поиском решений эффективного преодоления последствий кризиса и адаптации экономики под современные вызовы. В условиях продолжающегося распространения COVID-19 тема актуальна не только России, но и всего для всего мира. Речь идет не только об экономической, но и о социальной повестке, посвященной экологии и человеку.

Евразийский экономический форум в 2021 году пройдет 20-21 октября

По словам генерального директора Корпорации развития Енисейской Сибири Сергея Ладыженко, важно привлечь к обсуждению выдающихся экспертов российского и международного уровня. "В этом году, помимо Красноярска, студии будут работать в Москве, Берлине и Сингапуре благодаря поддержке Торговых представительств России. Таким образом эксперты международного уровня подключатся к обсуждению повестки нашего форума. Это инновационный формат, мы надеемся, что он хорошо себя покажет, и будет активно использоваться далее во всей стране", - отметил Ладыженко.

Восемь ключевых треков КЭФ-2021: "Стратегия развития Экономики России 2035", "Инвестиции в будущее и настоящее РФ", "Новые компетенции и кадры", "Цифровизация и новые технологии", "Экология и человек в постпандемическом мире", "Промышленность и передовые производственные технологии", "Пространственное развитие", "Ресурсы и энергетика".

С полной программой площадки "Поколение 2030" можно ознакомиться на сайте pokolenie2030.ru.

Трансляция мероприятий организована на ресурсе stream.кэф21.рф.

Архитектура всей деловой программы - на сайте КЭФ21.рф.

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