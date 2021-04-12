Паводок угрожает 130 населенным пунктам в Красноярском крае

В Красноярском крае в зону возможного подтопления попадают 130 населенных пунктов, в которых проживают 23 тысячи человек. Паводок в край пока не пришел в полном объеме, но сейчас есть угроза для юга региона, так как сибирские реки начали вскрываться ото льда.

Местные власти и МЧС уже готовы к нашествию стихии. Развернуты для временно эвакуированных граждан 330 пунктов временного размещения общей вместимостью до 68 тысяч человек. В наиболее опасных районах сосредоточены более 4,5 тысячи единиц техники, более 300 единиц плавсредств, 17 летательных аппаратов. В потенциально опасные зоны риска выдвинулась оперативная межведомственная группировка.

По данным гидрологов и спасателей, вскрытие реки Кан в районе городов Зеленогорска и Канска, а также реки Чулым в районе Старые Бирилюссы и Сучково ожидается 17-18 апреля. Вскрытие Енисея в районе Ярцево и Ворогово, а также Подкаменной и Нижней Тунгуски прогнозируется в перовой половине мая. Вскрытие реки Маны в районе поселка Нарва ожидается 20 апреля. Самые поздние сроки вскрытия спрогнозированы для Енисея в районе Дудинки и залива Карского моря - на начало июня.