Суд оправдал новосибирца, который спилил девять осин по выданному ордеру

Мировая судья в Северном районе Новосибирской области вынесла оправдательный приговор Александру Войтову - его обвиняли в незаконных рубках лесных насаждений. Это третий по счету приговор новосибирцу - два предыдущих, обвинительных, были отменены. Девять осинок в селе Алексотово Александр спилил еще в 2017 году, и с тех пор вынужден доказывать, что и не думал нарушать закон.

Большинство на его месте давно махнули бы рукой на неприятный эпизод. Аналогичные уголовные дела нередко рассматривают за одно заседание, так как спорить не о чем - обвиняемый признает вину и платит минимальный штраф. Статистика у правоохранительных органов благодаря этому в полном порядке, но вот с Войтовым нашла коса (вернее, пила) на камень. Он принялся отчаянно бороться за справедливость. "Главное - не сдаваться", - говорит он сейчас. Войтов, тратя силы, нервы и деньги, продолжал биться за правду, хотя никакое наказание ему уже не грозило. Сроки давности истекли. А принципы остались.

В 2017-м Александр жил в Алтайском крае, а в село Алексотово Здвинского района приехал погостить к маме. Решил помочь ей с дровами. Пошел в лесхоз, заплатил 1200 рублей - по триста рублей за кубометр. Нашел мастера лесохозяйственного участка, предъявил ему этот ордер, и тот расписался в графе "сдал". Сам документ забрал себе, а Александру выдал копию, предоставив заниматься заготовкой самостоятельно. А потом Войтова поймали с бензопилой в заказнике, где он спилил девять осин.

То, что Александра занесло на территорию заказника, он и понятия не имел. Аншлагов там не было, а мастер не удосужился его предупредить. Но это еще не самое главное. В 2018 году, когда адвокат Войтова Алексей Селютин начал бить в колокола и обратился в том числе в нашу газету, "РГ" получила исчерпывающие объяснения в региональном министерстве природных ресурсов и экологии. Выяснилось, что ордер дает право получить уже заготовленную древесину. Мастер был обязан выдать ее Войтову, а не отправлять его пилить самостоятельно. То есть если бы специалист закон не нарушил, Войтов в заказнике ничего бы не спилил.

Более того. Мировая судья в рамках того процесса, который завершился вчера, подошла к изучению ордера очень основательно. В частности, она запросила в лесхозе оригинал этого документа. Оказалось, его там нет - уничтожили архивную бумагу. "Как уничтожили, ведь человек под судом?" - не поняла логики судья. И направила запрос в минприроды. Оттуда пришел ответ, что ордер должен храниться в лесхозе в четырех экземплярах! А мы имеем одну копию, которую предъявил обвиняемый лесоруб. Возникают вопросы. А был ли официальный ордер, или, получив деньги, в лесхозе выдали Войтову бумажку, которая в отчеты так и не попала? И может быть, на месте правоохранительных органов стоит присмотреться к работе лесхозов, а не долбить годами Войтова?

Можно ли при таких туманных обстоятельствах признать человека уголовником? Судья решила, что нет.

Войтов, тратя силы, нервы и деньги, продолжал биться за правду

...Дорога до судебного участка в райцентре Северном занимает у Александра минимум пять часов на автомобиле. Почему в Северном? Потому что в двух районах области мировые судьи кончились и судить матерого "черного лесоруба" было просто некому. В Здвинском районе, где все случилось, один судья вынес обвинительный приговор, другой взял самоотвод. Та же история в Куйбышевском. В результате дело оказалось буквально на краю света, у Васюганских болот. Там Александр наконец добился справедливости. И это еще наверняка не конец. С почти стопроцентной вероятностью прокуратура решение суда обжалует.

Между тем

Позицию Новосибирской областной прокуратуры умом, как говориться, не понять. Очевидные факты она не собирается призновать и продолжает упорствовать: Войтов - виновен. Из ответа, который получила "РГ" следует: "Государственный обвинитель в прениях просил суд признать подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 260 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа (на основании ст. 78 УК РФ в связи с истечением сроков давности от уголовной ответственности освободить)... Оценка принятого судом решения будет дана в установленный законом срок".