Управляющая компания собрала с жителей Красноярска лишний миллион

Прокуратура Ленинского района установила, что организация, управляющая 20 многоквартирными домами столицы региона, завысила тариф на содержание жилых помещений. В результате граждане менее чем за год переплатили УК свыше миллиона рублей, сообщили в прокуратуре Красноярского края.

По данным надзорного ведомства, управляющая организация нарушила закон, поскольку общие собрания собственников жилья по вопросу увеличения платы не проводились. Горожане не расписывались в протоколах собраний.

Следственные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Для восстановления прав более чем тысячи граждан в суд направлено 20 исков к управляющей организации - она обязана пересчитать плату за содержание помещений.

Суд запретил организации начислять жильцам плату по завышенному тарифу до рассмотрения всех исков. По 10 из них гражданам уже сделали перерасчет.