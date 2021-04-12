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12.04.2021 09:17
Рубрика: Происшествия

Управляющая компания собрала с жителей Красноярска лишний миллион

Текст: Дмитрий Машуков

Прокуратура Ленинского района установила, что организация, управляющая 20 многоквартирными домами столицы региона, завысила тариф на содержание жилых помещений. В результате граждане менее чем за год переплатили УК свыше миллиона рублей, сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Власти должны реагировать, если управляющая компания не справляется со своими обязанностями

По данным надзорного ведомства, управляющая организация нарушила закон, поскольку общие собрания собственников жилья по вопросу увеличения платы не проводились. Горожане не расписывались в протоколах собраний.

Следственные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Для восстановления прав более чем тысячи граждан в суд направлено 20 исков к управляющей организации - она обязана пересчитать плату за содержание помещений.

Суд запретил организации начислять жильцам плату по завышенному тарифу до рассмотрения всех исков. По 10 из них гражданам уже сделали перерасчет.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск

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