В Барнауле на ТЭЦ рухнула труба, оставив потребителей без тепла

В Барнауле на ТЭЦ-2 накануне вечером частично обрушилась одна из дымовых труб, повредив систему подачи топлива. В результате около 45 процентов потребителей остались без тепла. Прокуратура начала проверку инцидента, сообщили в ведомстве.

"Обрушение произошло примерно в полдевятого вечера, никто из сотрудников станции не пострадал", - рассказали в Сибирской генерирующей компании. Для снабжения электрической энергией потребителей был включен в работу энергоблок №8 Бийской ТЭЦ. А для подачи отопления потребителей также сейчас подключают к другим источникам.

Аварийные бригады ночью перевели около 30 процентов потребителей на теплоснабжение от Барнаульской ТЭЦ-3 - это район улиц Профинтерна, Партизанская, Ленина, Молодежная. И еще 30 процентов утром 12 апреля переключили на районную водогрейную котельную - это улицы Попова, Гущина, Озерная и микрорайон Поток.

Всего Барнаульская ТЭЦ-2, по данным прокуратуры Алтайского края, обеспечивает поставку тепловой энергии и горячей воды 103 образовательным и 23 медицинским учреждениям, 555 административным зданиям, жителям 220 частных и 2186 многоквартирных домов. И к середине дня около 40 процентов потребителей по-прежнему остается без тепла и горячей воды.

"Прокуратура края начала проверку аварии на ТЭЦ-2, - сообщила помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина. - В ходе проверки предстоит дать оценку соблюдению прав потребителей на обеспечение надлежащего тепло- и горячего водоснабжения".

Справка "РГ"

Барнаульская ТЭЦ-2 - старейшая станция в энергосистеме Алтайского края, ее ввели в эксплуатацию в 1955 году. В 2014-ом основные фонды предприятия были обновлены на 30 процентов, а мощность станции увеличилась - до 275 МВт по электроэнергии и 1087 Гкал/ч - по тепловой энергии. ТЭЦ-2 имеет стратегическое значение для обеспечения краевого центра теплом и электроэнергией, на ее долю приходится около 45 процентов от общего числа потребителей Сибирской генерирующей компании в Барнауле.