В Хакасии двое детей погибли при пожаре в частном доме

Пожар произошел в селе Таштып Республики Хакасия - загорелся дом, в котором жила многодетная семья.

По данным СК, в минувшие выходные нетрезвый глава семейства находился дома с тремя младшими детьми. Отец заснул; мальчики двух и трех лет тоже легли спать на диван, а их четырехлетний брат поджег с помощью спичек стоявшее рядом кресло.

В результате пожара пострадали оба спящих малыша. С ожогами и признаками отравления угарным газом их доставили в больницу Таштыпского района. Однако спасти жизнь ребят врачам не удалось.

Возбуждено уголовное дело о "причинении смерти по неосторожности". Сыщики устанавливают обстоятельства трагедии. Назначены экспертизы, допрошены свидетели, сообщает главк Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.