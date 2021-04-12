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12.04.2021 18:50
Рубрика: Экономика

Единство форума и содержания

В Красноярске обсудят постепенный выход экономики из пандемии
Текст: Елена Березина, Алексей Бондарев (Красноярск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 78(8429)
Открывается Красноярский экономический форум (КЭФ). Эпидемия коронавируса, не давшая провести форум в прошлом году, накладывает свои ограничения и в этом. КЭФ пройдет в гибридном - онлайн и офлайн - формате. Она же - пандемия - станет и главной темой форума. Ключевые вопросы КЭФ посвящены "преодолению" и "восстановлению".
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

"Основной вопрос, на который предстоит ответить участникам форума, связан с поиском решений эффективного преодоления последствий кризиса и адаптации национальной экономики под современные вызовы. Эта тема касается не только России, но и всего "постковидного" мира", - уверен зампред правительства Красноярского края Сергей Верещагин.

Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
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Экономический форум пройдет в условиях охлаждения отношений России и стран Запада, переориентация на более активную работу с партнерами из Азии неизбежна. В форуме участвуют представители около 30 стран. В их числе Япония, Корея, Китай, Сингапур, США, ЮАР, Индия и другие государства. "Наша задача - привлечь к обсуждению повестки, которая актуальна для Красноярского края, Сибири и России. В этом году благодаря поддержке торгпредств России помимо Красноярска студии будут работать в Москве, Берлине и Сингапуре", - рассказал глава Корпорации развития Енисейской Сибири Сергей Ладыженко.

В международном плане на КЭФ-2021 могут быть объявлены проекты развития транспортной и логистической инфраструктуры, которые будут соотноситься с глобальной инициативой Китая по организации альтернативных транспортных коридоров до Европы, полагает Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытия Брокер" по глобальным исследованиям, эксперт "Открытия Research". Это огромная работа, которая потребует усилий не только от Красноярского края, но и от других регионов, задействованных в создании и модернизации транспортной инфраструктуры.

"Задача региональной власти - создать комфортную среду, чтобы инвесторы в крае активно развивались и своим примером вели за собой других. И очень важно обеспечить предпосылки для их взаимодействия. Мы видим свою задачу в объединяющем эффекте: "локомотивные" инвесторы притянут на свою орбиту новые предприятия, обеспечивая пространственное развитие", - говорит губернатор Красноярского края Александр Усс.

В центре внимания новые экономические механики, которые способны поддержать восстановление деловой активности в стране в ситуации не просто изменения внешних и внутренних условий ведения бизнеса, но и в целом в условиях трансформации подходов в работе компаний с потребителями, поставщиками, отмечает Василий Карпунин, начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций": "Происходит глобальное ускорение цифровизации, а также смещение фокуса на ESG. Технологическая повестка стремительно меняется, и это видит каждый житель страны. Адаптация бизнеса и экономики к новым вызовам - необходима и неизбежна".

Задача региональной власти - создать комфортную среду, чтобы инвесторы в крае активно развивались и своим примером вели за собой других 

Пандемия стала не просто тяжелым испытанием, ударившим по текущему состоянию экономики, перспективам ее роста и целому ряду факторов, связанных с рынком труда, динамикой инфляционных и иных основных макроэкономических индикаторов. "Распространение вируса и связанные с этим ограничения уже привели к тому, что "лицо" бизнеса, как в сегменте b2b, так и в b2c, заметно изменилось. Все больше деловых отношений уходит в онлайн-формат, - говорит Алексей Коренев, аналитик ГК "ФИНАМ". - Равно как и взаимоотношения бизнеса с конечным потребителем. Судя по тому, как движется борьба с заболеванием, возросшими рисками появления новых волн пандемии, мутацией вируса и влиянием всего перечисленного на объемы и структуру продаж, и зарубежным, и отечественным корпорациям придется выстраивать взаимоотношения между собой и своими клиентами по новой схеме - с активным использованием удаленных сервисов, созданием и развитием облачных технологий, совершенствованием маркетинговых стратегий".

Красноярский экономический форум проводится с 2004 года и является ключевой деловой площадкой Сибири для диалога между властью, бизнесом и экспертами. В предыдущие годы на площадках КЭФ презентовались знаковые для Красноярского края и страны проекты: развитие Нижнего Приангарья, освоение нефтеносных провинций Эвенкии, проведение всемирной Универсиады-2019, реализация комплексного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь". Также на КЭФ были достигнуты соглашения о создании в красноярском аэропорту международного грузового и пассажирского хаба, целый пакет экологических соглашений с "Норильским никелем", решено множество вопросов, связанных с развитием в крае инфраструктуры и связи, энергетики и лесной отрасли.

Фото: Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Елена Березина
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