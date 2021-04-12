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12.04.2021 21:00
Рубрика: Происшествия

В лес - только на работу?

В Кузбассе из-за пожаров ввели особый режим
Текст: Юлия Потапова ( "Российская газета", Кемеровская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 78(8429)
Начиная с 12 апреля в Кемеровской области вводится особый противопожарный режим - появятся дополнительные требования и повысятся размеры штрафов. Продлится он до первого июня.

Ходить в лес в Кузбассе сейчас разрешается лишь на работу, на спортивную или любительскую охоту, а отдых возможен только на специально отведенных для этого участках.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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При этом жарить шашлыки и в целом готовить какую-либо еду на открытом огне разрешено лишь организациям общепита. А вот сжигать сухую траву, валежник, мусор, устраивать свалки категорически запрещается всем без исключения. Заброшенные приусадебные и садовые участки должны быть очищены от горючих отходов, а минерализованные полосы по границам населенных пунктов - расширены. И за состоянием водных источников, используемых для тушения пожаров в сельской местности, тоже нужно следить.

Для нарушителей в период действия особого противопожарного режима введены штрафы: должностные лица будут выплачивать от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, юридические - от 200 тысяч до 400 тысяч, а граждане - от двух тысяч до четырех тысяч рублей. Но кузбасские депутаты предлагают ужесточить ответственность за нарушение противопожарного режима: штрафы для граждан они предлагают увеличить в десять раз, а для иных субъектов административной ответственности - в два раза.

Председатель областного парламента Вячеслав Петров, представив соответствующий законопроект в Госдуме ФС РФ, отметил, что 949 из 1378 прошлогодних лесных пожаров произошли по вине людей. Так, только за один день огонь уничтожил более двадцати жилых и восемь нежилых построек в трех селах. Всего же по итогам пожароопасного периода-2020 в регионе было возбуждено свыше семисот административных дел.

В Госдуме законопроект пока решили отложить.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

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