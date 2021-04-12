В Норильске 70 человек эвакуировали из спорткомплекса из-за шутки о бомбе

Полиция Норильска задержала местного жителя, подозреваемого в заведомо ложном сообщении о терроризме, проинформировала сегодня, 12 апреля, пресс-служба главка МВД по Красноярскому краю.

Накануне вечером правоохранители Норильска получили сигнал: неизвестный мужчина заявил в единую диспетчерскую службу о некоем опасном предмете на одном из спортивных объектов города.

Из спортивного комплекса были эвакуированы 70 человек.

Прибывшие в указанное здание сотрудники спецслужб оцепили территорию и обследовали помещения. Взрывных устройств или иных предметов, представляющих угрозу, специалисты не обнаружили.

Позвонившего диспетчерам человека задержали. Это судимый житель норильского района Кайеркан. Как выяснилось, северянин был очень пьян и решил пошутить с полицией.

Возбуждено уголовное дело. Рецидивисту грозит до трех лет лишения свободы.