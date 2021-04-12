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12.04.2021 14:05
Рубрика: Общество

В Новосибирске пациента с пороком сердца прооперировали без рассечения грудины

Текст: Наталья Граф (Новосибирск)
Фото: Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Мешалкина Фото: Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Мешалкина
Фото: Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Мешалкина

Новосибирские кардиохирурги провели уникальную для мировой хирургической практики операцию на сердце.

Фото: Министерство здравоохранения Амурской области
Хирург рассказал об операции на сердце в горящей клинике Приамурья

- Это первый в мире опыт одномоментного протезирования аортального клапана сердца, восходящего отдела и дуги аорты через мини-доступ размером шесть сантиметров с рассечением кожных покровов в межреберном промежутке, - сообщает Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Мешалкина.

65-летний пациент был госпитализирован в новосибирскую клинику в тяжелом состоянии. У него был диагностирован критический аортальный порок сердца, развившийся из-за отложений солей кальция на створках клапана. Врачи также обнаружили у пенсионера аневризму восходящего отдела аорты с переходом на дугу аорты. Без своевременной хирургической помощи мужчина мог погибнуть.

Кардиохирурги одномоментно протезировали восходящий отдел, дугу аорты и аортальный клапан. При этом пациенту не стали делать рассечение грудины. Доступ к сердцу больного был осуществлен через межреберный промежуток по передней поверхности грудной клетки. Отмечается, что в мировой литературе до сих пор не описано ни одного подобного случая.

По словам медиков, сохранение целостности грудины позволило свести к минимуму риск инфекционных осложнений и ускорить реабилитацию пациента. Он сможет вернуться к полной физической активности уже через 10-14 дней после столь сложной операции.

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