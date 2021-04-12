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12.04.2021 11:43
Рубрика: Власть

В Новосибирской области бесплатно протестируют на COVID-19 родственников больных

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирской области родственники пациентов, зараженных коронавирусом, смогут сделать ПЦР-тест на COVID-19 за счет средств областного бюджета. Тестирование будет проводиться на добровольной основе.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Губернатор Андрей Травников поддержал соответствующую инициативу минздрава и поручил министру финансов и налоговой политики региона Виталию Голубенко выделить на эти цели дополнительные средства.

- В области ситуация стабильная, ее нужно удержать, для этого необходимы дополнительные мероприятия. Речь ни в коем случае не должна идти о возвращении ограничений, но есть предложения по введению дополнительных профилактических мероприятий, - сказал глава региона на оперативном совещании в областном правительстве.

Фото: Правительство Новосибирской области
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За последний год в области значительно расширены лабораторные возможности: сейчас мощностей хватает для того, чтобы проводить исследования в большем объеме, чем предписывают обязательные нормативные документы Роспотребнадзора.

Так, на прошлой неделе на базе городской поликлиники № 1 открыта ПЦР-лаборатория, в которой будут проводить тестирование на коронавирус. Всего в регионе работает 19 ПЦР-лабораторий.

Губернатор обратил внимание глав районов и городов на то, что уже на этой неделе решение о ПЦР-диагностике родственников будет воплощено в жизнь.

Министр здравоохранения Константин Хальзов сообщил, что с 1 января текущего года сто процентов всех случаев ОРВИ проверяют на COVID-19 - в рамках ОМС. По данным руководителя управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александра Щербатова, в регионе снижается число заболевших ковидом: за прошедшую неделю зафиксировано 550 случаев, это на 12 процентов ниже, чем неделей ранее.

Справка "РГ"

В Новосибирской области развернуто 76 пунктов вакцинопрофилактики - во всех взрослых поликлиниках города Новосибирска, во всех районах и городских округах Новосибирской области.

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