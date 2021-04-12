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12.04.2021 12:14
Рубрика: Власть

В Новосибирской области повысят эффективность господдержки АПК

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Эффективность работы сельхозпроизводителей и оказания мер государственной поддержки в АПК должна быть повышена. Об этом сказал губернатор Андрей Травников на оперативном совещании в правительстве области.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

 Глава региона считает, что в целом сельхозпредприятия выполнили задачу по обеспечению продовольственной безопасности.

 - Сегодня мы находимся на этапе повышения эффективности работы, роста производительности, сохранения и укрепления лидерских позиций по многим видам продуктов. Необходимо мобилизоваться, активнее вести разъяснительную работу среди руководителей хозяйств, - отметил Андрей Травников.

Фото: Татьяна Кравченко
В Новосибирской области заключили контракты на ремонт дорог в 2021 году

Заместитель председателя правительства - министр сельского хозяйства Евгений Лещенко сообщил, что АПК области в 2020 году оказана господдержка на 3,47 миллиарда рублей, в том числе из областного бюджета - 1,57 миллиарда, из федерального - 1,9 миллиарда рублей.

 В минсельхозе отмечают, что предоставляемые меры господдержки способствуют росту объемов производства, повышению эффективности и увеличению налогооблагаемой базы. Так, объем уплаченных налогов в 2020 году возрос на 17,5 процента к уровню 2019 года.

 Правительство области в 2019-2021 годах утвердило десять новых направлений господдержки. Одно из них касается ЛПХ. Внесенные изменения позволят предоставлять поддержку лицам, применяющим специальный налоговой режим "Налог на профессиональный доход" (самозанятые), увеличить объем лимита на одного получателя с 300 тысяч до 500 тысяч рублей, расширить перечень техники, за приобретение которой предоставляется компенсация.

Справка "РГ"

В 2018-2020 годы ЛПХ области получили господдержку в размере 82,4 миллиона рублей, в том числе на техническое переоснащение направлено 49,3 миллиона рублей (приобретено 425 единиц техники), на приобретение молодняка КРС - 32,1 миллиона рублей (закуплено 11,2 тысячи голов).

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