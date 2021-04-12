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12.04.2021 14:56
Рубрика: Власть

В новосибирском метро появился барельеф Юрия Гагарина

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В переходе новосибирского метрополитена на станции "Гагаринская" установили барельеф Юрия Гагарина. Кроме того, в честь 60-летия первого полета человека в космос здесь открыли две фотовыставки.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

 - Принято считать, что освоение космоса и все технологии сосредоточены где-то далеко: в Москве, Самаре, Королеве, на космодромах Восточный, Плесецк и Байконур. Но мало кто знает, что многие предприятия Новосибирска имеют прямое отношение к полету Гагарина и космической тематике в целом. На наших заводах создавались радиоэлектронные устройства, вакуумные радиолампы, без которой невозможно было бы осуществить этот старт. Здесь, в институте СибНИА им. С. А. Чаплыгина, разрабатывались и проходили испытания на аэродинамическую прочность части "Бурана". На Новосибирском аффинажном заводе покрывались тончайшим слоем золота элементы первого советского спутника, солнцезащитные забрала скафандров космонавтов, - отметил мэр Анатолий Локоть на церемонии открытия.

Фото: Татьяна Кравченко
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Гранитный барельеф высотой 193 см посвящен 60-летию первого полета человека в космос. Архитектурная композиция установлена в зоне турникетов.

 Фотовыставка под названием "Первый" посвящена пути советского гражданина к первому полету, первому отряду космонавтов и тому, как известие о полете потрясло весь мир. Экспозиция рассказывает и о том, как Новосибирск встречал первого космонавта. В свою очередь, в центре внимания фотовыставки "Новосибирск космический" - вклад горожан в дело освоения космоса. Здесь представлены фотографии и материалы о том, как новосибирские рабочие и инженеры участвовали в создании первого спутника, проводили тестовые испытания, оснащали оборудованием космические аппараты различного назначения.

 Анатолий Локоть отметил, что участие новосибирцев в освоении космоса - это не только история.

 - Сегодня в отряде космонавтов проходит подготовку наша землячка Анна Кикина, которая родилась и выросла в Новосибирске, окончила Академию водного транспорта. В Новосибирске она получила путевку в жизнь, - напомнил он.

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