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12.04.2021 16:12
Рубрика: Общество

В Сибири восстановили производство жидкого водорода как топлива для ракет

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В новосибирском Институте катализа Сибирского отделения РАН восстановили технологию производства жидкого пароводорода. Она может быть использована, в частности, для создания ракетного топлива.
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

О результатах работы специалистов НИИ рассказал на пресс-конференции в ТАСС председатель СО РАН Валентин Пармон. Ранее он возглавлял Институт катализа более 20 лет.

Фото: Виктор Маринин
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- На базе института также было организовано производство, которое предназначалось для космодрома "Байконур". Но после распада СССР завод прекратил существование, исчезли линии по производству соответствующих катализаторов. Мы по инициативе разработчика этих систем восстановили линии производства, - сказал Валентин Пармон на пресс-конференции.

Водородное топливо считается самым экологичным и энергоэффективным горючим. Но существуют серьезные сложности с его использованием. Прежде всего, жидкий водород - очень взрывоопасное вещество. Технология, о которой идет речь, позволяет длительно хранить и транспортировать водород в жидком виде.

Во времена СССР водородное топливо использовалось в ракете-носителе "Энергия". Но в начале 1990 годов работы по программе "Энергия-Буран" были приостановлены.

Госкорпорация "Роскосмос" планирует использовать водородный двигатель для ракеты-носителя "Ангара-А5В" повышенной грузоподъемности. В июне 2017 года занимавший тогда пост российского вице-премьера Дмитрий Рогозин сообщил о старте разработки водородного двигателя, который получил название РД-0150. Его создает воронежское конструкторское бюро "Химавтоматика". Летом прошлого года после совещания в Воронеже в "Роскосмосе" заявили о том, что эту работу решено форсировать.

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