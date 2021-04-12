На Ставрополье двоих людей завалило обрушившимся зданием

В Ставропольском крае в результате обрушения здания под завалами оказались два человека. Об этом в понедельник сообщили "РГ" в краевом управлении МЧС России.

Инцидент произошел в поселке Нежинском на улице Тепличной. Находится населенный пункт возле Кисловодска. Сообщается, что обрушились несущие конструкции в складском помещении, которое уже не эксплуатируется. Тем не менее, под завалами оказались два человека. Один из них погиб, второго спасатели пытаются извлечь из-под завалов.

Сейчас на месте происшествия находятся 25 человек и шесть единиц техники. Выясняются обстоятельства случившегося.