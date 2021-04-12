Во Владикавказе мужчина взял в заложники 11 человек в магазине

В центре Владикавказа на улице Куйбышева днем 12 апреля мужчина вошел в магазин одежды и объявил, что берет людей в заложники. Как сообщили в пресс-службе МВД по Северной Осетии, подозреваемый удерживал в помещении магазина 11 человек, в том числе двоих детей.

- По имеющимся сведениям, мужчина удерживал в помещении 11 человек - работников магазина и покупателей, двое из которых несовершеннолетние.

В результате слаженных профессиональных действий подозреваемый обезврежен и задержан сотрудниками республиканского МВД, - отметили в ведомстве.

В результате операции силовиков удалось освободить всех заложников, никто из них не пострадал. Личность мужчины оперативно установили, им оказался 53-летний житель Владикавказа, который уже был судим по статье 228 УК РФ, связанной с наркотиками.

Сейчас подозреваемого доставили в управление МВД по Владикавказу, началась проверка инцидента.

Магазин, в котором мужчина удерживал людей, находится в самом центре Владикавказа, рядом с кинотеатром "Дружба", буквально в квартале от администрации города. По сообщениям очевидцев, у подозреваемого с собой была спортивная сумка. Выдвигал ли мужчина какие-то требования пока неизвестно.