Московский ЦСКА стал первым финалистом Кубка Гагарина-2021. В шестом матче полуфинала команда Игоря Никитина в гостях одолела питерский СКА - 2:0 и одержала победу в противостоянии с общим счетом 4-2.

Уступая в серии 0-3, питерцы выиграли два последующих матча и заставили всех поверить, что способны повторить чудо шестилетней давности. Напомним, в плей-офф-2015 СКА тоже проиграл московским одноклубникам три матча, а потом взял четыре игры подряд. Но ЦСКА извлек из того фиаско уроки.

Как и следовало ожидать, в матче, в котором на кону стояло очень многое, игра шла до ошибки. И первыми ее допустили хозяева. И кто?! Голкипер питерцев Магнус Хелльберг, не раз выручавший партнеров раньше. Во втором периоде на 34-й минуте швед неудачно сыграл за своими воротами и уже через мгновение вынимал шайбу из сетки после броска Максима Шалунова. А прямо перед самым перерывом на 39-й минуте преимущество гостей удвоил Максим Соркин. Для 20-летнего форварда эта шайба стала первой в карьере в плей-офф.

Чем на это ответить, СКА так и не придумал. В третьем периоде ЦСКА очень четко сыграл по счету, не допустив перед своими воротами почти ни единого опасного момента. Для голкипера москвичей Ларса Юханссона это уже шестой "сухарь" в нынешнем плей-офф.