На калининградца завели дело за убийство соседской хаски

В отношении жителя Полесского района, который насмерть забил собаку соседей, возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области, по версии полицейских, 34-летний житель одного из поселков убил битой соседскую собаку породы хаски, которая забежала на его территорию и якобы напала на скот.

Хозяйка собаки написала заявление в полицию. Участковые уполномоченные опросили участников конфликта, изъяли труп собаки и деревянную биту. Экспертиза показала, что смерть животного наступила мгновенно из-за сильного удара по голове.

Дело возбуждено по статье УК РФ "Умышленное уничтожение имущества". Расследование продолжается. Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.