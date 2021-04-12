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12.04.2021 17:37
Рубрика: Происшествия

На калининградца завели дело за убийство соседской хаски

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)

В отношении жителя Полесского района, который насмерть забил собаку соседей, возбуждено уголовное дело.

Фото: Марина Волосевич
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Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области, по версии полицейских, 34-летний житель одного из поселков убил битой соседскую собаку породы хаски, которая забежала на его территорию и якобы напала на скот.

Хозяйка собаки написала заявление в полицию. Участковые уполномоченные опросили участников конфликта, изъяли труп собаки и деревянную биту. Экспертиза показала, что смерть животного наступила мгновенно из-за сильного удара по голове.

Дело возбуждено по статье УК РФ "Умышленное уничтожение имущества". Расследование продолжается. Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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