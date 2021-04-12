В Карелии ушло в суд дело об избиении осужденного в колонии

В Карелии перед судом предстанут два сотрудника исправительной колонии № 9. В их отношении возбудили уголовное дело по статье 286 УК РФ - превышение должностных полномочий, сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

По версии следствия, в феврале 2014 года обвиняемые, находясь в служебном помещении колонии № 9, избили одного из осужденных. Они наносили удары руками и ногами.

Речь идет о бывшем начальнике исправительного учреждения и его экс-заместителе. Но на прошлой неделе прокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение, посчитав, что нельзя определить, кого зафиксировала камера видеонаблюдения.

В Следкоме в понедельник добавили, что по данному уголовному делу утверждено обвинительное заключение. В ближайшее время его направят в суд. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы. Они своей вины не признают.