В Петербурге два человека пострадали при пожаре в "Невской мануфактуре"

В Петербурге двое сотрудников пожарных подразделений пострадали при тушении крупного пожара на фабрике "Невская мануфактура", сообщает ТАСС со ссылкой на городское управление МЧС.

Напомним, горят помещения на четвертом и пятом этажах заводского корпуса. Пожар тушат по самому высокому, пятому номеру сложности.

На месте работают 112 пожарных. Из здания эвакуировали 40 человек

Очевидцы сообщают в социальных сетях, что Октябрьскую набережную, где располагается фабрика, заволокло черным дымом. Огонь от пожара поднимается на несколько метров от здания.