В Петербурге будут штрафовать владельцев шумных животных

В Петербурге в скором времени могут появиться штрафы для владельцев шумных животных. Законопроект уже принят городским парламентом и сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Как следует из текста законопроекта, новый штраф появится в городском кодексе об административных правонарушениях.

Владельцев будут штрафовать, если их питомцы мешают покою жильцов многоквартирных домов по ночам. В выходные и праздничные дни громко лаять, мяукать и рычать нельзя до полудня. Для нарушителей предусмотрены штрафы от 500 до 5000 рублей.

Примечательно, что в законопроекте указано, что штрафовать будут не всех хозяев лающих собак, а лишь тех, кто не предпринял никаких мер для успокоения животного.