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12.04.2021 13:25
Рубрика: Общество

В Петербурге простились с Рудольфом Фурмановым

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Пресс-служба театра "Русская антреприза". Фото: Пресс-служба театра "Русская антреприза".
Фото: Пресс-служба театра "Русская антреприза".

В Петербурге в театре "Русская антреприза" на Петроградской стороне прошла церемония прощания с его художественным руководителем Рудольфом Фурмановым.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
В Петербурге скончался создатель "Русской антрепризы" Рудольф Фурманов

Напомним, народный артист России скончался 9 апреля в возрасте 82 лет. Причиной смерти Рудольфа Фурманова стал оторвавшийся тромб.

Смерть Рудольфа Фурманова стала шоком для театрального сообщества города. Основатель "Русской антрепризы" тяжело перенес коронавирусную инфекцию, все время находился под медицинским наблюдением, но, как говорят в театре, врачи давали вполне оптимистичные прогнозы.

Соболезнования в связи со смертью Рудольфа Фурманова поступают со всех уголков страны.

Рудольф Фурманов снимался в кино, играл в театре, а в 1988 году открыл театр "Русская антреприза". Антреприза была необычным форматом для тех лет и театр быстро снискал популярность у публики. В 2010 году Фурманов основал актерскую премию "Фигаро", ставшую за эти годы одной из самых престижных театральных наград России.

После церемонии прощания в Николо-Богоявленском морском соборе пройдет отпевание, похоронят Рудольфа Фурманова на Большеохтинском кладбище.

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