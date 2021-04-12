В Петербурге простились с Рудольфом Фурмановым

В Петербурге в театре "Русская антреприза" на Петроградской стороне прошла церемония прощания с его художественным руководителем Рудольфом Фурмановым.

Напомним, народный артист России скончался 9 апреля в возрасте 82 лет. Причиной смерти Рудольфа Фурманова стал оторвавшийся тромб.

Смерть Рудольфа Фурманова стала шоком для театрального сообщества города. Основатель "Русской антрепризы" тяжело перенес коронавирусную инфекцию, все время находился под медицинским наблюдением, но, как говорят в театре, врачи давали вполне оптимистичные прогнозы.

Соболезнования в связи со смертью Рудольфа Фурманова поступают со всех уголков страны.

Рудольф Фурманов снимался в кино, играл в театре, а в 1988 году открыл театр "Русская антреприза". Антреприза была необычным форматом для тех лет и театр быстро снискал популярность у публики. В 2010 году Фурманов основал актерскую премию "Фигаро", ставшую за эти годы одной из самых престижных театральных наград России.

После церемонии прощания в Николо-Богоявленском морском соборе пройдет отпевание, похоронят Рудольфа Фурманова на Большеохтинском кладбище.