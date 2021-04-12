Удобное транспортное сообщение получат жители Всеволожска в Ленинградской области. Здесь идет строительство развязки и путепровода у железнодорожной станции Мельничный Ручей.

Как пояснили "РГ" в дорожном комитете региона, будет решена многолетняя проблема с переездом у этой станции. Задержки движения там достигают полутора часов. Подсчитано, что переезд в среднем закрыт до пяти часов в сутки! А ведь он делит Всеволожск на две части, и через него постоянно идет большой поток транспорта. Каретам "скорой помощи" и пожарным приходится ехать в объезд, теряя драгоценные минуты. По контракту объект должен быть готов в следующем году, однако планируется, что движение запустят гораздо раньше - в конце 2021 года.

"Федеральная поддержка этого объекта в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" позволяет с уверенностью говорить, что рабочее движение по мы запустим раньше контрактных сроков", - уверен глава дорожного комитета Ленобласти Денис Седов. А в районе поселка Высокогорский в Енисейском районе Красноярского края по нацпроекту строится новый мост. Он станет седьмым и самым северным автопереходом через Енисей. Его протяженность составит два с лишним километра, а сам мост - 1100 метров.

Расчетная скорость движения по двухполосному мосту составит около 80 километров час, в то время как, например, по зимнику можно ехать только со скоростью 25 километров в час. Поэтому строительство высокогорского моста многократно снизит транспортные издержки и повысит эффективность новых инвестиционных проектов, которые касаются освоения запасов древесины и твердых полезных ископаемых, создания новых лесохимических предприятий.

Ну а в Пензе Бакунинский мост стал вторым масштабным сооружением, реконструкция которого оказалась возможной благодаря нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Одна из главных транспортных артерий соединяет два берега в центральной части города.

"Это масштабное строительство, большие вложения. Таких возможностей раньше не было, их дал именно нацпроект. Стройка на Бакунинском не останавливается в любую погоду. Планируется ввести мост в эксплуатацию в сентябре. Тогда автомобилисты вздохнут свободно", - рассказал врио заместителя председателя правительства Пензенской области Виктор Кувайцев.