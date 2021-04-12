Астраханская область отметила вклад региона в отечественную космонавтику

Сотрудники астраханского полигона Капустин Яр, откуда был произведен первый старт баллистической ракеты, полетел первый спутник земли, и на орбиту были выведены первые живые существа - собаки Дезик и Цыган - принимают поздравления с Днем космонавтики.

- Сложно переоценить стратегическое значение для России полигона Капустин Яр, - заявил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. - Я испытываю гордость за то, что именно в нашем регионе зарождалась советская и мировая космонавтика. Я поздравляю сотрудников полигона Капустин Яр и всех причастных специалистов с профессиональным праздником - Днем космонавтики и 60-летием памятной даты "Международный день полета человека в космос! Искренне желаю успеха и новых свершений.

Военный полигон начали строить в августе 1947 года, и уже 18 октября состоялся первый старт ракет. Испытания были признаны успешными, в начале 50-х годов дальнейшая работа над созданием ракетного щита страны привела к формированию первого поколения ракетных комплексов. В течение десяти лет Капустин Яр был единственным местом испытаний советских баллистических ракет.

В декабре 1959 года произошло историческое событие: были созданы Ракетные войска стратегического назначения (РВСН). В марте 1962 года Капустин Яр стал космодромом. Именно тогда был запущен спутник "Космос-1".

Сегодня полигон Капустин Яр - это крупнейший стратегический научно-исследовательский и испытательный центр, который располагает высококвалифицированными научными и испытательскими кадрами, оснащен современным оборудованием и техникой.

Как сообщает пресс-служба губернатора, важную роль в развитии отечественной космонавтики и авиации играет Государственный лётно-испытательный центр Минобороны РФ имени В.П. Чкалова, части которого расположены по всей России, в том числе в городах Ахтубинск и Знаменск Астраханской области. В почетном списке ГЛИЦ- имена пяти дважды Героев Советского Союза, 96 Героев Советского Союза и 25 Героев РФ. В мирное время боевыми орденами награждено более трех тысяч военнослужащих.

Праздничные мероприятия ко Дню космонавтики проходят по всей области. В частности, Знаменск стал пунктом межрегионального велопробега "Гагаринский старт", а жители города в честь знаменательной даты высадили деревья.