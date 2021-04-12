На Дону матери и отчиму предъявили обвинение в истязании ребенка

В Ростовской области сотрудники правоохранительных органов предъявили обвинение в истязании несовершеннолетнего ребенка матери и отчиму девочки из Новошахтинска.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на СК России, в обвинении речь идет об истязаниях, которые совершались группой лиц по предварительному сговору. Обвиняемыми являются 24-летняя жительница Новошахтинска и ее 23-летний супруг. По версии следствия, они связывали руки и ноги веревками и колготками девочке 2014 года рождения, ограничивая ее свободу.

Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства происшедшего.

Ранее сообщалось, что суд санкционировал арест семейной пары, которая подозревалась в истязании восьмилетней девочки.