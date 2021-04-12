Пассажиры вернувшегося в Сочи рейса вылетели в Петербург

Пассажиры рейса Сочи - Санкт-Петербург вылетели в пункт назначения на резервном борте, сообщили в справочной аэропорта Сочи.

Самолет взлете в 05:00 часов, его прибытие в северную столицу ожидается примерно в 08:00, пишет ТАСС.

Ранее пресс-служба аэропорта подтвердила благополучное приземление в Сочи борта с пассажирами. Посадка состоялась в 22:24. Вернуться в пункт вылета экипажу самолета, который следовал в Санкт-Петербург, пришлось из-за разгерметизации кабины. Всех пассажиров разместили в гостинице.