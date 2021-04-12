Новости

"Спартак" требует наказать "Локомотив" за появление Сухины в судейской 23:18
В Минцифры создали каталог российских приложений 22:47
АТОР: Туристы не смогут вернуть полную стоимость тура в Турцию 22:38
Турция переживает самый сложный период с начала пандемии COVID-19 22:07
Племянница Гагарина и внук Королева рассказали о своих родных 22:03
Эксперт: для создания новой вакцины от COVID-19 нужно не более двух месяцев 21:39
На территории сгоревшей "Невской мануфактуры" нашли тело погибшего 21:26
Мишустин проведет переговоры с делегациями из Ливии и Ливана 21:24
Минфин сообщил о профиците федерального бюджета 21:23
Голикова рекомендовала туристам обменять путевки в Турцию 21:20
Ростуризм дал рекомендации по забронированным турам в Турцию 20:33
Ростуризм разработает меры поддержки для операторов из-за закрытия Турции 20:30
Путин предложил увеличить на 50 процентов оклады космонавтов 20:21
Правительство обсуждает схемы инвестирования средств ФНБ 20:15
АТОР: Более 500 тысяч россиян забронировали туры в Турцию 20:08
Россия приостанавливает авиасообщение с Танзанией 20:03
Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией 19:33
Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде 19:16
Путин высадил кедр в Парке покорителей космоса 19:13
Военные подключились к тушению пожара на "Невской мануфактуре" 18:58
Момент убийства вора в законе Альберта Рыжего в Москве попал на видео 18:42
Огонь с "Невской мануфактуры" перекинулся на стоящий рядом хостел 18:41
Путин подписал указ о новом порядке назначения директора ФСО 18:40
В Петербурге получено разрешение на строительство арены на месте СКК 18:15
Смертность из-за коронавируса в мире растет четвертую неделю подряд 18:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Каким обещаниям застройщиков можно доверять
Каким обещаниям застройщиков можно доверять
13 апреля - онлайн-трансляция пресс-конференции, посвященной Турниру претендентов ФИДЕ
13 апреля - онлайн-трансляция пресс-конференции, посвященной Турниру претендентов ФИДЕ
"Поехали" вместе: как это было. Хроника дня 12 апреля 1961 года в событиях и лицах
"Поехали" вместе: как это было. Хроника дня 12 апреля 1961 года в событиях и лицах
Осенью прошлого года господдержкой в виде микрозайма воспользовались супруги Демченко из Майкопа - они открыли в центре города свой салон.
Индустрия красоты уже давно ушла в частные руки, но даже частникам нужна поддержка. Фото: Сергей Куксин

В индустрии красоты они работают более 25 лет, но только на партнерских началах, поэтому давно мечтали открыть собственный бизнес. Нужен был стартовый капитал.
Производители сладостей получают поддержку благодаря нацпроектам

"Обращались в банки, но, как правило, слышали отказ , - поделился с "РГ" хозяин салона Sharm de familia Юрий Демченко. - А тут знакомые подсказали попробовать воспользоваться госпрограммой. В целом здесь требовался тот же самый пакет документов, но отношение было более лояльным. В итоге мы взяли два миллиона рублей с минимальной процентной ставкой - чуть более двух процентов. В ближайшие годы надеемся вернуть средства и выйти на прибыль".

Владимирская стоматологическая клиника "Даймонд дент" обратилась за финансовой поддержкой в региональный фонд содействия развитию малого и среднего предпринимательства. Необходимо было развивать материально-техническую базу предприятия. По словам гендиректора компании Ларисы Басинских, на предоставленный микрозайм в один миллион рублей было закуплено новое оборудование и инструменты в лабораторию, а также медицинская мебель, что позволило расширить перечень предоставляемых стоматологических услуг и повысить их качество.

Кстати, полученный микрозайм клиника в прошлом году уже выплатила. И ее хозяева не исключают, что будут обращаться за льготным кредитованием еще раз.

Осенью 2021 года рубеж в 24 года перешагнет салон красоты Галины Мариновой из Тюмени. В самые сложные времена ее выручал областной Фонд микрофинансирования. Новый займ женщина взяла накануне пандемии. Правда, воспользоваться техникой, на которую он был потрачен, предпринимательнице удалось не сразу, ведь более трех месяцев индустрия красоты держала вынужденную паузу. После снятия ограничений фонд вновь пошел навстречу, предложив Мариновой процедуру рефинансирования и переход с трехлетней на пятилетнюю систему выплат.

Фото: Из архива детской школы искусств N3 Анапы
Какие возможности получили россияне благодаря нацпроектам

Хозяйка салона планирует получать микрозаймы и в дальнейшем. На них хочет расширить рабочую площадь, поменять некоторые аппараты и добавить в прайс-лист предприятия новые процедуры. Косметология, как известно, на месте не стоит, надо успевать за модой.

Возможность сохранить в условиях пандемии свое дело, рабочие места и даже развивать бизнес предпринимателям предоставил нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы". Благодаря ему деловые люди получили тысячи микрозаймов.

А для индустрии красоты эта мера - ключевая. Барбершопы, салоны красоты и центры косметологии сегодня активно развиваются, используя инструменты господдержки.

В регионах Экономика Бизнес Малый бизнес Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Центральная Россия ЮФО Адыгея Майкоп УрФО Тюменская область Тюмень ЦФО Владимирская область Владимир Национальные проекты 2019-2024

Главное сегодня

Статья председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева в "РГ". Главное
Президент подписал основы госполитики по международной информбезопасности
Путин: РФ должна поддерживать статус одной из ведущих космических держав
Лавров: Вашингтон никак не откажется от ущербного курса на доминирование
Три четверти случаев заражения COVID-19 в Турции пришлось на новые штаммы
Какие некапитальные гаражи попадают под амнистию
Россияне смогут сами проверить благонадежность турагента