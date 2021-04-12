Осенью прошлого года господдержкой в виде микрозайма воспользовались супруги Демченко из Майкопа - они открыли в центре города свой салон.

Индустрия красоты уже давно ушла в частные руки, но даже частникам нужна поддержка. Фото: Сергей Куксин

В индустрии красоты они работают более 25 лет, но только на партнерских началах, поэтому давно мечтали открыть собственный бизнес. Нужен был стартовый капитал.

"Обращались в банки, но, как правило, слышали отказ , - поделился с "РГ" хозяин салона Sharm de familia Юрий Демченко. - А тут знакомые подсказали попробовать воспользоваться госпрограммой. В целом здесь требовался тот же самый пакет документов, но отношение было более лояльным. В итоге мы взяли два миллиона рублей с минимальной процентной ставкой - чуть более двух процентов. В ближайшие годы надеемся вернуть средства и выйти на прибыль".

Владимирская стоматологическая клиника "Даймонд дент" обратилась за финансовой поддержкой в региональный фонд содействия развитию малого и среднего предпринимательства. Необходимо было развивать материально-техническую базу предприятия. По словам гендиректора компании Ларисы Басинских, на предоставленный микрозайм в один миллион рублей было закуплено новое оборудование и инструменты в лабораторию, а также медицинская мебель, что позволило расширить перечень предоставляемых стоматологических услуг и повысить их качество.

Кстати, полученный микрозайм клиника в прошлом году уже выплатила. И ее хозяева не исключают, что будут обращаться за льготным кредитованием еще раз.

Осенью 2021 года рубеж в 24 года перешагнет салон красоты Галины Мариновой из Тюмени. В самые сложные времена ее выручал областной Фонд микрофинансирования. Новый займ женщина взяла накануне пандемии. Правда, воспользоваться техникой, на которую он был потрачен, предпринимательнице удалось не сразу, ведь более трех месяцев индустрия красоты держала вынужденную паузу. После снятия ограничений фонд вновь пошел навстречу, предложив Мариновой процедуру рефинансирования и переход с трехлетней на пятилетнюю систему выплат.

Хозяйка салона планирует получать микрозаймы и в дальнейшем. На них хочет расширить рабочую площадь, поменять некоторые аппараты и добавить в прайс-лист предприятия новые процедуры. Косметология, как известно, на месте не стоит, надо успевать за модой.

Возможность сохранить в условиях пандемии свое дело, рабочие места и даже развивать бизнес предпринимателям предоставил нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы". Благодаря ему деловые люди получили тысячи микрозаймов.

А для индустрии красоты эта мера - ключевая. Барбершопы, салоны красоты и центры косметологии сегодня активно развиваются, используя инструменты господдержки.